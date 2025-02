¿Qué pasará con la clasificación de los desechos en orgánico, reciclable y no reciclable? Las autoridades no se ponen de acuerdo

La Municipalidad de Guatemala mantendrá la clasificación en orgánica e inorgánica, mientras que el Ministerio de Ambiente no descarta en "regresar temporalmente a la clasificación binaria".

La obligatoriedad de clasificar los desechos en orgánico, reciclable y no reciclable duró una semana en la capital. La medida quedó en pausa luego de que las autoridades de Gobierno, Municipalidad de Guatemala, y los representantes de recolectores y recicladores de base acordaran que el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes será modificado.

Mientras los cambios en el acuerdo gubernativo 164-2021 ocurren, los vecinos deberán separar la basura en orgánica e inorgánica, medida que se impuso en el 2021, y pese a que lleva cuatro años vigente, no ha prosperado, como mencionan los recolectores.

Aunque la comuna capitalina decidió mantener dicha clasificación primaria, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) señalan que la clasificación secundaria ―orgánico, reciclable y no reciclable― sigue vigente en el país. Sin embargo, no descartan regresar temporalmente a la separación binaria.

Orillados a dialogar

El martes 18 de febrero, la presión ejercida por las protestas de los recolectores y recicladores que paralizaron el tránsito en varias arterias de la ciudad, hizo que las autoridades del Ejecutivo y de la Municipalidad se sentaran a dialogar con los manifestantes, y se concluyó que cada semana se desarrollarán mesas de diálogo para revisar avances y cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

La Unidad de Prensa de la Muniguate indicó que ese día como primera medida se logró que se levantaran los bloqueos y que se retomara el servicio de recolección de desechos este miércoles 19 de febrero.

“Se acordó que se va a hacer una modificación al acuerdo para que todos los actores sean involucrados: es decir, específicamente los recuperadores que laboran en el sitio de disposición final”, se indicó.

“Por el momento se acordó que en la ciudad se hará la clasificación en orgánico e inorgánico hasta nuevo aviso de ellos ―Marn―”, agregó la comuna.

De los puntos acordados en la primera mesa de diálogo resalta que tanto en el reglamento como en el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos (Pirdes) se debe tomar en cuenta a los recolectores y recicladores que trabajan en el relleno sanitario de la zona 3 capitalina.

El haber dejado de lado a dicho sector al momento de crear e implementar el acuerdo gubernativo 164-2021, fue lo que detonó las manifestaciones del pasado martes, pues este asegura que es una parte importante en la cadena de recolección de los desechos.

Por otro lado, los recolectores han señalado que la población no está lo suficientemente informada en cómo implementar la clasificación secundaria de los desechos y que era un trabajo de promoción que las autoridades debieron hacer meses atrás.

El martes 18 de febrero los recolectores y los recicladores de base paralizaron el tránsito en varias arterias de la capital para presionar porque se derogara el Acuerdo Gubernativo 164-2021. (Foto Prensa Libre: Esbin García)







Otro de los temas que impulsó la protesta fue el reclamo de los recicladores, conocidos como guajeros ―ellos subsisten del material que recogen en los vertederos y que luego venden―, pues señalaban que los camiones recolectores llegaban sin material para reciclar al sitio de disposición final, ya que lo vendían antes de que ingresaran. Esto ponía en riesgo sus medios de vida.

Acuerdo sigue vigente

Edwin Castellanos, viceministro de Ambiente, sostiene que no hay prorroga al acuerdo gubernativo 164-2021.

“Nada ha cambiado. En la mesa técnica evaluaremos si hay necesidad de hacer modificaciones, luego tendríamos que seguir el proceso para modificar el acuerdo, algo que tomaría varias semanas. Solo, luego de modificar el acuerdo, habría cambios”, señaló el funcionario.

Agrega que la separación en orgánico, reciclable y no reciclable continúa para implementarse en todo el país, aunque "se evaluará en la mesa técnica la posibilidad de regresar temporalmente a la clasificación binaria", lo que requeriría una enmienda de la disposición y el trámite llevaría varias semanas. Este tema podría ser discutido la próxima semana.

Por aparte, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señaló el martes que a la catera le corresponde “cuidar el ambiente”, y que las municipalidades son las responsables de dar un buen servicio de recolección y manejo adecuado de la basura. El mensaje se difundió por redes sociales.

A criterio de Vida Amor de Paz, ambientalista y presidenta de la Fundación del Bosque Tropical, la reforma al acuerdo 164-2021 no debe verse como un “atraso”, pues que los ciudadanos hayan empezado a informarse sobre cómo reciclar “es un avance gigantesco”, y se debe continuar con esa conciencia de preservar el medio ambiente.

“El manejo integral de los desechos sólidos en Guatemala es urgente”, señala De Paz. “Reglamento o no reglamento, debemos actuar inmediatamente porque no solo con una ley se arreglan los problemas. Una ley por sí misma no soluciona nada y esperamos que se den las condiciones para que avancemos”, agrega.

Peticiones en la mesa

Las mesas de diálogo para reformar el reglamento es uno de los puntos que los recolectores celebran, y señalan que la clasificación de los desechos en tres grupos queda "en pausa" hasta que se llegue a acuerdos con las autoridades, por lo que para ellos la separación será en orgánico e inorgánico.

Miguel Ángel Carrera, presidente y representante de la Gremial de Recolectores a escala nacional, menciona que entre los puntos que seguirán negociando con las autoridades es tener “un vertedero en buenas condiciones”, pues en el caso del que administra la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (Amsa), los camiones deben esperar hasta cuatro horas para ingresar y descargar la basura.

Esperan que en los cambios al reglamento también se considere el tema de la vacunación a las personas involucradas en la recolección de desechos, como también la exigencia de contar con la Tarjeta de Salud. Otro punto que esperan discutir son los requerimientos que se hace a los camiones recolectores, pues consideran que los establecidos en el acuerdo gubernativo no pueden cumplirlos.

También piden que el diálogo se mantenga abierto para continuar con las reformas al reglamento.

"Los reglamentos son buenos, pero le dieron una pausa hasta que aclaremos las reglas del juego, pues todos tenemos que tomar nuestro rol, tanto la municipalidad, el ministerio de ambiente y los recolectores”, indica Carrera.