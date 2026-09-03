¿Qué provocó las lluvias intensas en Guatemala tras días de calor? Insivumeh explica qué ocurrió

Los especialistas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) explican que las lluvias registradas durante la noche del 2 de septiembre y la madrugada de este 3 de septiembre estuvieron asociadas al paso de la onda del este número 35.

El Insivumeh afirma que hubo una combinación de condiciones locales propias de la temporada de lluvias, junto con el calentamiento diurno, el ingreso de humedad desde los litorales y la orografía de Guatemala.

Señala que las condiciones atmosféricas son normales y propias de la época lluviosa.

Con base en los registros de la red de estaciones, el mayor acumulado de lluvia en las últimas horas fue en Retalhuleu, con 15.4 milímetros.

Sin embargo, al analizar el mapa que integra los registros de monitoreo, se observa un valor máximo de 41.5 milímetros de lluvia en Mazatenango, Suchitepéquez.

El 2 de septiembre, la institución pronosticó lluvias con actividad eléctrica en el suroccidente, bocacosta, suroriente, Caribe y muy al sur del altiplano central, sin descartar precipitaciones locales en Petén.

En las últimas horas también se registraron 14.1 milímetros de lluvia en Esquipulas, Chiquimula; 12 milímetros en la estación del Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, y 11.4 milímetros en Tecún Umán, San Marcos.

En las próximas horas también se espera el desplazamiento de la onda del este número 36 en el sur del país, por lo que podrían desarrollarse lluvias en occidente, bocacosta, valles de oriente, altiplano central y el litoral del Pacífico.

Mientras tanto, no se descartan lluvias más aisladas en sectores de Alta Verapaz, Petén y el Caribe.

El Insivumeh alerta sobre la posible formación de tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y hasta caída de granizo.

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