“Quisiera que nos recordaran como quienes lograron encontrar el modelo y la forma de trascender”

No es sorpresa, lo aprendió de sus padres. Su madre, la actual presidenta del Consejo de Administración, María Mercedes Girón de Blank, empezó a trabajar desde 1958 en Prensa Libre, en el área de Anuncios. Posteriormente, en suscripciones y venta por mayor, en el Departamento de Circulación, espacio en el que años más tarde desempeñaría el cargo de subgerente y gerente.

Su padre, Karl Blank, viajó muy joven desde Alemania en búsqueda de nuevas oportunidades en el continente americano. Trabajó primero en la industria del algodón en Estados Unidos y luego en México, hasta que llegó a Guatemala, donde conoció a quien sería su esposa. Fue entonces cuando, poco a poco, comenzó también a involucrarse con Prensa Libre.

Legado innegociable

Para Christian Blank, el mayor legado de los cinco fundadores del periódico es la defensa de valores y principios periodísticos, empezando por la independencia editorial. Este es, dice, el legado que aspira a mantener: ética, disciplina, orgullo por el trabajo y excelencia periodística.

“Me he leído varias veces el primer editorial y he tratado de interpretar lo que decían los fundadores para poder transmitirlo y vivirlo, porque, definitivamente, algo hicieron bien. Aquí estamos 75 años después gracias a eso”, comenta.

De todos los principios que menciona, coloca uno por encima del resto, incluso frente a la disrupción tecnológica: la credibilidad. “La tecnología va a ser la que tenga que ser, no estoy en contra de los cambios, es lo que nos toca vivir, pero sí podemos mantener esa credibilidad en todo lo que hacemos, tanto en Prensa Libre como en el resto de sus marcas”, explica.

Ese mismo principio es visto desde el lado comercial por Guillermo Bendfeldt, gerente de Operaciones del Grupo. Para él, la credibilidad no es solo un valor editorial, sino el activo que durante 75 años ha convencido a los anunciantes de apostarle a Prensa Libre, desde las primeras marcas que confiaron en el periódico en la década de 1950 hasta hoy. “No importando cuánto circulemos, o si lo hacemos vía digital, los valores de credibilidad, de que somos el medio marca de país, la reputación, son valores intrínsecos que le dan la solidez a la marca. Si está en Prensa Libre, la gente lo cree”, asegura.

“Si podemos mantener esa credibilidad en todo lo que hacemos, tanto en Prensa Libre como en el resto de sus marcas, eso hará que la empresa y el Grupo trasciendan”. Christian Blank, CEO del grupo Prensa Libre

Sobre el futuro

Christian Blank es entusiasta sobre el futuro del Grupo. Proyecta una redacción y una operación transformadas digitalmente, con la IA integrada a todos los procesos, sin perder el valor humano.

Espera sumar, refiere, nuevas líneas de negocio incrementales a las que ya sostienen hoy la diversificación de ingresos. Sostiene que una de las tareas pendientes es llevar la calidad del periodismo del Grupo fuera de las fronteras de Guatemala. De hecho, en todas las áreas del Grupo se trabajan proyectos que puedan ser escalables y replicables.

Bendfeldt visualiza ese mismo futuro desde la operación diaria del negocio. Explica que hoy “es mucho más fácil vender paquetes multimediales, en los que se incluye contenido de interés tanto para el anunciante como para la audiencia”.

La adaptación avanza, pero el ritmo del cambio tecnológico exige aún más rapidez. Bendfeldt advierte de que en una década cambiará la forma en que la audiencia recibe información, aunque la calidad y credibilidad del contenido deben mantenerse.

El medio impreso, sin embargo, no desaparece de esa proyección. “Me atrevería a decir que, de todos los canales de distribución, el impreso es el que tiene mayor credibilidad, porque es palpable, porque todos lo pueden agarrar y tocar”. “No es una obsesión con el papel. En el momento en que consideremos que cumplió su curso, tomaremos decisiones, pero ese no es el caso hoy, ni creo que lo sea en cinco años”, asegura Christian Blank. Por su parte, Bendfeldt considera que el modelo no va a desaparecer: “Creo que el modelo no va a desaparecer, se va a modificar”, pero “la necesidad de tener un ejemplar impreso como punto de referencia va a existir”.

Pensando ya en el centenario del Grupo Prensa Libre, Christian Blank espera que las próximas generaciones recuerden esta etapa como aquella en la que el medio encontró, otra vez, la forma de trascender: “Espero que se valore el trabajo que hicimos hoy para poder trascender, que sean las primeras piedras de la trascendencia dentro de 25 años”.

La credibilidad se mantiene como el principal valor de Prensa Libre frente a los cambios tecnológicos y las nuevas plataformas. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Entrevista con Christian Blank

¿Para usted qué significa innovación y por qué es importante?

Innovación, para mí, es hacer algo nuevo, algo diferente, pero que agregue valor a alguien. Esa es la parte importante.

De hecho, esa es la definición que doy en la clase que imparto a periodistas. Lo importante no es solo hacer algo diferente o nuevo, sino que genere valor. Y eso es, a veces, lo difícil.

Porque uno quiere implementar inteligencia artificial, nuevas tecnologías o cambios, pero la pregunta que nos tenemos que hacer constantemente es ¿a quién le está generando valor? En nuestro caso, creo que la mayoría de las veces deberíamos preguntarnos qué valor le está generando a la audiencia, si realmente le aporta algo nuevo. También puede ser hacia lo interno o para los anunciantes, pero tiene que generar algún nuevo valor.

Si no es así, simplemente es algo bonito, tecnológico o diferente, pero no es innovación.

“La defensa de los valores y principios es el legado que quisiera mantener”. Chritian Blank, CEO del Grupo Prensa Libre

¿Cuál será la próxima gran transformación que enfrentarán los medios de comunicación y cómo lo enfrentará Prensa Libre?

No tengo una bola de cristal, pero la próxima gran transformación, que ya está aquí, es, definitivamente, la inteligencia artificial. Y el reto con la inteligencia artificial es que tiene demasiadas aristas.

Una es cómo podemos aprovecharla como empresa para hacer nuestro trabajo más fácil, rápido y mejor en las diferentes áreas, no solamente en la generación de contenidos. Tenemos que enfrentarla y acelerar su implementación, porque la inteligencia artificial avanza mucho más rápido de lo que nosotros implementamos estas herramientas.

La otra variable es el tema de los buscadores. El otro día vi una conferencia en la que se señalaba que, en 2022, la mayoría de las búsquedas en internet eran a través de buscadores: el 92% era a través de Google y el 8% restante, de otros buscadores. En el 2025, el 48% era en buscadores y el 52%, en inteligencia artificial.

Entonces, tenemos que entender cómo logramos no solo posicionar el medio para las audiencias en los buscadores de inteligencia artificial, sino también cómo logramos monetizar a través de ellos, porque vienen a irrumpir en todos los modelos de monetización que hemos estado desarrollando durante los últimos cinco años, por lo menos.

Más que contestar cuál es la próxima transformación, creo que esa ya la tenemos hoy acá. Todavía tenemos grandes retos sobre cómo enfrentarla y tenemos que adecuarnos mucho más a los temas de inteligencia artificial.

Pero creo que la mayor habilidad que tenemos que desarrollar —y por lo menos en los 13 años que llevo aquí creo que la hemos desarrollado poco a poco— es la facilidad para adaptarnos a los cambios.

La gente muchas veces me pregunta: “Bueno, ¿y qué van a hacer ahora con digital y papel?”. La mayor adaptación ni siquiera es hoy en día del papel a lo digital, sino a los cambios constantes de los algoritmos y, ahora, también a la inteligencia artificial. Venimos adaptándonos, aunque a veces no lo sentimos porque es parte de nuestro día a día, desde hace por lo menos 40 años.

Un gran ejemplo que me gusta mencionar es que fuimos los primeros en tener un sitio web digital local en 1996, y eso nos dio una ventaja competitiva y demuestra que somos innovadores como grupo y que podemos seguir adaptándonos.

Más allá de cómo adaptarnos, creo que lo que necesitamos es que todos tengamos facilidad para adaptarnos a los cambios. Y eso es muy difícil. No hacer las cosas como las hacíamos ayer es complicado, y creo que el reto más importante está en la gente y en el equipo. Todos tenemos que desarrollar esas habilidades como grupo. Creo que esa es la forma de hacerlo.

Redaccin de Prensa Libre varios colaboradores trabajan en el nuevo rediseo de la pagina web de Prensa Libre. Foto Prensa Libre: Erick Avila

¿Qué oportunidades cree que ofrecen tecnologías como la IA para fortalecer tanto al periodismo como al Grupo Prensa Libre, y cuáles son los riesgos que no pueden ignorarse?

Yo creo que los beneficios son muchos. No podemos tenerle miedo a la tecnología, por más que cambie la forma en que hacemos las cosas. Tenemos que desaprender y aprender.

Definitivamente, nos da la oportunidad de hacer muchas tareas manuales de manera mucho más rápida y, en algunos casos, mejor de lo que podemos hacerlas, reduciendo algunas posibilidades de errores humanos. Y no hablo únicamente de la generación de contenido, sino de toda la organización: la distribución y otras áreas también pueden beneficiarse. Tenemos que apalancarnos en estas herramientas para hacer más eficientes nuestros procesos.

En cuanto a los riesgos, también es importante entender que nadamos en un mundo de sobreinformación y desinformación. Es mucho más fácil confundirse con algo generado por inteligencia artificial. Cualquiera puede tener estas herramientas y generar contenido mucho más rápido y en diferentes formatos, incluso sin mala intención.

Entonces, el reto también está en cómo nos diferenciamos de los demás generadores de contenido. Algunos serán medios y otros no. Tenemos que utilizar la credibilidad que durante 75 años ha construido la marca Prensa Libre para identificar y separar nuestra información de la que generan otros y demostrar que somos un medio confiable. Tenemos que saber cómo gobernar nuestra inteligencia artificial y los proyectos que desarrollemos para darle a la audiencia la confianza de que lo que está leyendo es confiable.

Uno de los principales riesgos, definitivamente, es la sobreinformación y la desinformación. Lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de diferenciarnos de esa desinformación, y creo que eso pasa por lo mismo: la credibilidad. Tenemos que saber cómo gobernar nuestra inteligencia artificial y los proyectos que desarrollemos para darle a la audiencia la confianza de que lo que está leyendo es confiable.

“Espero que el trabajo que hacemos hoy sea visto como las primeras piedras de esa trascendencia dentro de 25 años".

En cinco años, cuando Prensa Libre cumpla 80, ¿cuál espera que sea el futuro del Grupo Prensa Libre?

Yo esperaría tener una redacción y un grupo totalmente transformados digitalmente, adaptados a las nuevas tecnologías, principalmente a la inteligencia artificial. Creo que para entonces ya será parte de todos los procesos del grupo.

También esperaría agregar una o dos nuevas fuentes de ingresos desde el punto de vista de medios. Podemos hablar de vallas, internacionalizar Prensa Libre, más radio o pódcast. La idea sería incorporar nuevas líneas de negocio, siempre en función de lo que quiera la audiencia. Hoy, por ejemplo, el video digital es muy importante, así que definitivamente esperaría tener una parte de video digital más consolidada y eso lo hemos ido construyendo en los últimos años.

Cada una de las áreas también podría estar más diversificada. En Edisur, por ejemplo, podemos hacer muchas más cosas. Ahora estamos haciendo impresión digital bajo demanda y creo que esa parte podría estar totalmente consolidada.

Yo sigo viendo el medio impreso fuerte e importante. De hecho, me atrevería a decir que, dentro de todos los canales de distribución, el impreso quizá es el que tiene mayor credibilidad. Todos tienen la misma credibilidad porque tienen las mismas marcas, como Guatevisión y Prensa Libre, pero creo que al impreso se le cree más porque es palpable: se puede agarrar y tocar.

Además, el ejemplar es algo que queda. No se puede editar después de impreso; queda para la historia y también cumple una función importante de documentación. Por eso creo que el impreso va a seguir aquí en cinco años, aunque quizá un poco distinto a lo que conocemos hoy. Tenemos también la tarea de transformarlo, pero va a seguir presente.

En general, veo un grupo más transformado y más preparado para los cambios de lo que estamos hoy. Ya habremos atravesado cinco años más de transformaciones y el grupo debería estar mejor preparado para seguir afrontándolas.

No es una obsesión con el papel. En el momento en que consideremos que cumplió su ciclo, tomaremos decisiones, pero ese no es el caso hoy ni creo que vaya a ser el caso en cinco años. Lo que veo es mucha transformación digital, medios más robustos y un fortalecimiento de lo que tenemos hoy y que sigue funcionando. No necesariamente se trata de tener más marcas, sino de robustecer las que ya tenemos.

Guatevisión se renueva con un nuevo logo y una nueva imagen en 2024. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL Prensa Libre Radio se lanzó a principios de 2026. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Si pudiera proyectar a Prensa Libre hacia su centenario, ¿cómo le gustaría que las futuras generaciones describieran el papel que desempeñó el medio durante esta etapa de transformación tecnológica y social?

Yo quisiera que nos recordaran desde dos perspectivas: la tecnológica y empresarial, y la social.

Desde el lado tecnológico y del negocio, quisiera que nos recordaran como quienes lograron encontrar el modelo y la forma de trascender. Hemos pasado por fuertes transformaciones. Durante 2018, 2019 y 2020, por ejemplo, vivimos una transformación importante del impreso y hoy puedo decir que el impreso está en una etapa estable. Logramos sobrepasar esa etapa.

Ahora estamos pasando por fuertes transformaciones en la televisión y en lo digital, y estoy confiado en que vamos a lograr hacer lo mismo que hicimos con el impreso: atravesar esta transformación en digital, video digital y televisión, y salir del otro lado del túnel fortalecidos.

Tal vez tendremos productos totalmente distintos a los que conocemos hoy, pero espero que podamos salir fortalecidos de esta transformación. Quisiera que nos recordaran como nosotros recordamos a los pioneros de la diversificación: quienes pasaron de los linotipos a las rotativas, quienes impulsaron el sitio web o quienes fortalecieron las suscripciones impresas. Los recordamos con muchísimo aprecio y admiración porque hoy estamos aquí gracias a las decisiones que se tomaron hace 10, 15, 20 o 30 años.

Espero que nos recuerden de la misma manera: que puedan decir que en aquel momento logramos implementar procesos con inteligencia artificial, desarrollar nuevos productos o adquirir radio, y que esas decisiones permitieron que hoy el grupo sea más fuerte, robusto y capaz de trascender.

Espero que el trabajo que hacemos hoy sea visto como las primeras piedras de esa trascendencia dentro de 25 años, así como hoy vemos el sitio web y otras decisiones que se tomaron años atrás.

Y desde el lado social, espero que podamos hacer lo que trataron de hacer los fundadores: aportar nuestro granito de arena a Guatemala. Lo que estamos tratando de hacer es cumplir con nuestro trabajo, tanto periodístico como empresarial: ser rentables y aportar a la sociedad en términos de conocimiento, información, transparencia, fiscalización, crítica y búsqueda de la verdad, además de promover nuestros valores desde las páginas de Prensa Libre.

Se dice que Prensa Libre ha contado los 75 años de historia que lleva Guatemala. Me gustaría que no solo siguiéramos contando esa historia, sino que continuáramos jugando un papel importante en la sociedad guatemalteca y en cualquier otra sociedad en la que podamos estar.

Que dentro de 25 años podamos decir: qué bueno que existió Prensa Libre durante estos 75 años y durante los próximos 25, porque jugó un papel importante en la sociedad.