¿Remolino en Cuilapa? Fuertes vientos desprenden láminas de viviendas y deja al menos a 16 afectados

Pobladores de Cuilapa, Santa Rosa, reportaron este 12 de abril un aparente remolino de alta intensidad que causó daños en sus viviendas.

Algunas láminas se desprendieron por la ráfaga de aire que por unos segundos afectó el sector.

Vecinos de la colonia Buena Vista, del barrio Las Delicias, informaron que los techos de algunas casas “volaron” y la infraestructura de otras viviendas también fueron afectadas.

De acuerdo con la población, los Bomberos Voluntarios acudieron a los llamados de auxilio para evaluar a posibles heridos o personas con alteración nerviosa ante el fenómeno.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) contabilizó cinco viviendas dañadas y al menos 16 personas afectadas.

La institución notificó a la empresa eléctrica para apoyar en el área y coordinó el retiro de las láminas que obstaculizan la vía.

(Video Prensa Libre: cortesía).

En su pronóstico del clima, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió sobre un viento del norte moderado, fuerte en sectores montañosos o en cañones del altiplano central y valles de oriente.

Edwin Rojas, director del Insivumeh, explicó el 10 de octubre del 2025 que un remolino se puede originar por un incremento anómalo de la temperatura e inestabilidad atmosférica.

(Foto Prensa Libre: cortesía).

En la ciudad de Guatemala, la velocidad del viento varía entre los 15 y 25 kilómetros por hora.

Valeria Urízar, vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que las lluvias dispersas pronosticas se asocian a la entrada de humedad desde ambos litorales y las altas temperaturas.

Por esta razón, al Conred recomienda mantener preparada la mochila de las 72 horas, que incluya bloqueador solar, agua pura y una sombrilla.

Además, se insta a la población a llamar al número 119 para notificar sobre cualquier situación de emergencia o desastre.

Testimonios de afectados

Una mujer afectada por los fuertes vientos señala que su colonia ya no es “Buena Vista” por los daños causados.

“Es un vista muy triste”, dijo y agregó que “se llevó un montón de techos”.

Además, pide a los vecinos y familiares que mantengan en oraciones para que no se presente una situación simular.