“Roger”, el perro que localizaba personas vivas y restos humanos muere tras 11 años de servicio

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios despidió a Roger, el perro que salvó vidas y dejó huella durante sus operaciones de búsqueda de víctimas en tragedias.

Durante 11 años, Roger fue parte esencial del equipo de búsqueda, rescate y protección de esa institución. Este viernes 3 de enero, los Bomberos Voluntarios le rindieron homenaje por su entrega y legado, tras su fallecimiento por causas naturales.

El pastor belga malinois Roger, nacido en septiembre del 2014 en Bélgica y entrenado desde los seis meses en Guatemala, dejó de existir recientemente, luego de una vida de servicio ejemplar. Su labor abarcó desde la detección de olores hasta la localización de personas con vida, restos humanos y tareas de guardia y protección, según informaron los socorristas.

“Roger obtuvo su primera certificación en el 2019 con el método Arcón, destacándose en la búsqueda de personas soterradas con vida”, recordaron sus guías.

Agregaron que en el 2021 alcanzó otra meta: la localización de restos humanos, incluso en cuerpos de agua. Fue pionero en su especialidad.

Durante su trayectoria participó en misiones de alto riesgo y brindó apoyo en momentos críticos. Su olfato permitió que varias familias encontraran consuelo al poder despedirse de sus seres queridos desaparecidos.

“Era un perro de carácter firme, con un entrenamiento legendario”, afirman quienes lo conocieron de cerca.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios lo despidió con gratitud, reconociendo no solo su aporte operativo, sino también la inspiración que deja en cada guía canino. Su historia vivirá en la memoria de quienes lo vieron actuar con valentía y lealtad.

“Este día rendimos homenaje a Roger, nuestro ejemplar canino que durante 11 años sirvió con entrega y disciplina en Guatemala; su último servicio fue en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde recientemente logró seis positivos, cerrando su trayectoria con el mismo compromiso que lo convirtió en pionero y referente del trabajo K-9 institucional”, detallaron los socorristas.

Los Bomberos Voluntarios informaron que se le brindó un servicio de Biotep, un método ecológico e innovador que permite una despedida consciente y respetuosa, a través de un proceso natural de biotransformación que convierte el cuerpo en un nutriente de vida: una tierra fértil, rica en minerales, ideal para sembrar un árbol o una planta en su memoria.