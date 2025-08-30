Comunitario
Ruta al Atlántico permanece parcialmente bloqueada tras derrumbe de grandes proporciones
Un derrumbe de gran magnitud bloqueó los carriles hacia el norte en el kilómetro 65 de la ruta al Atlántico.
Brigadas de Provial regulan el paso en el kilómetro 65 de la ruta al Atlántico, donde un derrumbe bloqueó los carriles hacia el norte. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)
Un derrumbe de grandes proporciones ocurrido en el kilómetro 65 de la ruta CA-9 Norte, conocida como la ruta al Atlántico, bloqueó este sábado 30 de agosto los carriles con dirección al norte, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Según la información oficial, el deslizamiento de rocas y tierra provocó el cierre total en ese tramo. Brigadas de Provial regulan el tránsito vehicular por medio de un carril reversible.
Maquinaria y personal de la Dirección General de Caminos se trasladan al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, debido a la continuidad de los desprendimientos, las labores de remoción se retomarán mañana domingo, siempre que mejoren las condiciones de estabilidad del talud.
Las autoridades piden a los conductores precaución al circular por ese tramo, reducir la velocidad para incorporarse al carril reversible y evitar detenerse para observar o tomar fotografías.
El CIV reiteró que se trabaja para restablecer el paso lo antes posible, en coordinación con Provial y otras instituciones.
