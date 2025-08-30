Ruta al Atlántico permanece parcialmente bloqueada tras derrumbe de grandes proporciones

Un derrumbe de grandes proporciones ocurrido en el kilómetro 65 de la ruta CA-9 Norte, conocida como la ruta al Atlántico, bloqueó este sábado 30 de agosto los carriles con dirección al norte, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Según la información oficial, el deslizamiento de rocas y tierra provocó el cierre total en ese tramo. Brigadas de Provial regulan el tránsito vehicular por medio de un carril reversible.

Maquinaria y personal de la Dirección General de Caminos se trasladan al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, debido a la continuidad de los desprendimientos, las labores de remoción se retomarán mañana domingo, siempre que mejoren las condiciones de estabilidad del talud.

Las autoridades piden a los conductores precaución al circular por ese tramo, reducir la velocidad para incorporarse al carril reversible y evitar detenerse para observar o tomar fotografías.

El CIV reiteró que se trabaja para restablecer el paso lo antes posible, en coordinación con Provial y otras instituciones.

