Recorrer los casi 67 kilómetros entre Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán, y la cabecera departamental de Huehuetenango puede tomar hasta dos horas y media o tres. La carretera serpentea entre montañas, bosques de pinos y pueblos del altiplano occidental, donde los paisajes contrastan con largas filas de vehículos y tramos deteriorados.

En el camino está el desvío hacia Chivarreto, la aldea de San Francisco El Alto conocida por sus tradicionales peleas a puño limpio cada Viernes Santo. Más adelante aparece Pologuá, desde donde parten conexiones hacia Momostenango y San Bartolo Aguas Calientes.

El 19 de octubre del 2026, Prensa Libre recorrió esta parte de la Interamericana. Encontró maquinaria, trabajadores y congestionamientos donde se ejecutaban reparaciones, además de agujeros y socavones en sectores todavía sin intervenir.

Se acercan las fiestas de Navidad y fin de año, y después vendrá el 2027, con elecciones generales y nuevos ofrecimientos. Dos contratos de rehabilitación, por Q209.89 millones, tienen fechas previstas de conclusión en enero, pero el CIV ya anunció otras intervenciones.

Desde el 2017, tres gobiernos han impulsado reparaciones en distintos sectores de esta carretera. Las adjudicaciones y contrataciones identificadas durante ese período suman casi Q427 millones, incluida una adjudicación que luego fue cancelada. Nueve años después, las obras continúan y las filas también.

Tres presidentes

La historia se remonta a diciembre del 2017, cuando el gobierno de Jimmy Morales adjudicó a Servicios Agroindustriales CGL la rehabilitación del tramo Cuatro Caminos–Pologuá por Q38 millones 989 mil 890.72.

Casi dos años después, los trabajos no habían comenzado y existía una disputa legal. El 23 de octubre del 2019, Prensa Libre documentó el deterioro de la carretera y el conflicto entre el Ministerio de Comunicaciones y la constructora.

Según las autoridades de entonces, se inició un proceso para rescindir el contrato por incumplimiento.

Durante una audiencia se alcanzó un acuerdo de conciliación que concedió a la empresa cuatro meses para concluir los trabajos, con la condición de iniciarlos durante el primero.

La empresa tampoco cumplió ese compromiso. Servicios Agroindustriales CGL presentó recursos legales ante Caminos y otras instancias, lo que prolongó el proceso e impidió efectuar una nueva contratación.

Para octubre del 2019, el proyecto acumulaba un año y 10 meses de atraso.

Delfino Mendoza, consultor de Fundesa y Guatemala No Se Detiene, explica que durante el gobierno de Morales se impulsó un programa de reposición vial para recuperar numerosas carreteras del país. Entre Cuatro Caminos y Huehuetenango, los trabajos se dividieron en tres subtramos.

El primero correspondía a Cuatro Caminos–Pologuá, adjudicado a Servicios Agroindustriales CGL; el segundo, entre Pologuá y Chiquibal, a Aspetro, por Q51.68 millones, y el tercero, desde Chiquibal hasta Huehuetenango, a Constructora y Transportes Architrac, por Q27 millones.

Según Mendoza, el primer contrato fue cancelado y la obra volvió a contratarse en el 2020. Además, una sección pendiente del proyecto de Architrac requirió otra contratación en el 2022, por Q15.4 millones.

Tramos que no están entre los contratos que ahora se ejecutan ya presentan socavones. De acuerdo con las autoridades de la cartera de Comunicación para esto harán nuevos proyectos. Foto Prensa Libre: Keneth Cruz.

Otra reparación

El 28 de septiembre del 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, las autoridades anunciaron de nuevo la rehabilitación entre Cuatro Caminos y Pologuá.

La obra comprendía unos 16 kilómetros y fue contratada al inicio por Q59 millones 923 mil 307.49.

Durante la ejecución fue necesario incorporar trabajos de estabilización de taludes, drenajes y otras actividades. Una evaluación posterior de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) estableció que el costo de construcción aumentó a Q83 millones 890 mil 923.94, un 39.99% más que el monto inicial. El plazo también cambió.

De los 12 meses previstos pasó a 26.8 meses. La carretera fue recibida el 2 de diciembre del 2022. Casi tres años después, una evaluación oficial encontró nuevos problemas.

Qué halló Segeplán

El 24 de septiembre del 2025, los evaluadores Benig Yonathan López López y Mario Roberto López Pérez recorrieron el tramo Cuatro Caminos–Pologuá.

Su informe recoge que, según personal de Caminos entrevistado por los técnicos, los diseños iniciales fueron elaborados superficialmente, debido a la premura por ejecutar la obra.

La evaluación también documentó deformaciones del pavimento, pequeños baches y acumulación de desechos y ripio en los canales de drenaje y las franjas laterales de la carretera.

Vecinos consultados manifestaron que no habían observado trabajos de mantenimiento desde la intervención anterior. Los evaluadores también identificaron dificultades de circulación por túmulos construidos por iniciativa comunitaria y vehículos pesados estacionados a los costados de la vía.

El informe reconoció mejoras. Según los testimonios recogidos, el recorrido entre Cuatro Caminos y Pologuá, que antes requería aproximadamente una hora, se había reducido a unos 40 minutos.

Pese a ello, Segeplán calificó de baja la eficiencia, la coherencia y la sostenibilidad del proyecto. Recomendó mejorar los estudios técnicos, establecer programas periódicos de mantenimiento y controlar las cargas del transporte pesado.

También planteó evaluar nuevas intervenciones desde Pologuá hasta Huehuetenango.

Debajo del asfalto

Las dificultades de la CA-1 Occidente no se limitan al pavimento. En algunos sectores, los hundimientos y deslizamientos han requerido trabajos de estabilización del terreno.

Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas del 2024 documentó problemas en los kilómetros 208 y 209, en el área de Pologuá, Momostenango, con antecedentes de daños desde el 2022.

En diciembre del 2025, Covial informó que había habilitado unos 250 metros de carretera en el kilómetro 208, después de realizar trabajos de relleno estructural, elevación del nivel de la vía y colocación de geogrilla, un material utilizado para reforzar y estabilizar el terreno.

El 19 de noviembre del 2026, el CIV anunció trabajos para reparar socavones y construir muros de contención y otras estructuras de protección en distintos sectores de la Interamericana.

Mendoza explica que las condiciones montañosas, la presencia de agua subterránea, la inestabilidad del terreno y el tránsito pesado influyen en el deterioro de la carretera. A estos factores agrega la falta de mantenimiento adecuado.

A su criterio, los estudios técnicos y la supervisión resultan fundamentales para determinar las intervenciones necesarias.

Casi Q210 millones

Actualmente, Covial ejecuta dos proyectos de rehabilitación adjudicados en marzo del 2026 mediante la modalidad especial de licitación por emergencia de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

El primero, CPP-003-2026, está a cargo de Mantenimiento Vial y Construcción, S. A. (Mavico), por Q105 millones 730 mil 897.90.

La empresa interviene el sector Pologuá–Chiquibal, entre los kilómetros 205 y 232. Los trabajos comenzaron el 25 de mayo y tienen como fecha prevista de conclusión el 24 de enero del 2027.

El segundo proyecto, CPP-005-2026, corresponde a Constructora GSED-Alfa, S. A., por Q104 millones 156 mil 851.10, en el siguiente sector hacia Huehuetenango.

Las labores comenzaron el 24 de abril y su plazo contractual llega al 23 de enero del 2027.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reportó que los dos proyectos han atendido 25.10 kilómetros de la CA-1 Occidente.

En el caso de Mavico, informó de la colocación de una primera capa de asfalto en 15.225 kilómetros, entre los kilómetros 204+775 y 220+000. De esa extensión, 5.225 kilómetros cuentan con segunda capa.

El avance físico comunicado fue del 84.65% y el financiero del 40.02%. Para GSED-Alfa, el ministerio reportó 15.20 kilómetros atendidos con primera capa asfáltica y 5.20 kilómetros con segunda capa. La empresa trabajaba en el sector del kilómetro 244, con un avance físico del 96.99% y financiero del 63.57%.

El CIV identificó una sección pendiente de ejecución de 4.745 kilómetros, denominada CA-01-Occidente-18, y señaló que espera incrementar el ritmo de los trabajos conforme mejoren las condiciones climáticas.

También confirmó reparaciones mediante recapeo en los kilómetros 247.9, 248.7 y 255.

En esta arteria, que ahora está en construcción, circulan transporte pesado, extraurbano y liviano. Es una carretera de dos carriles y comunica Quetzaltenango y Totonicapán con Huehuetenango. Foto Prensa Libre: Keneth Cruz.

Cambios en contratos

Los expedientes muestran modificaciones en las cantidades de obra contratadas, sin incrementos en los montos originales.

Mavico registró dos documentos de cambio en junio del 2026, mediante los cuales se redistribuyeron Q11.40 millones entre renglones de mezcla asfáltica, geosintéticos y otras actividades de pavimentación.

GSED-Alfa realizó ajustes compensatorios por Q41.55 millones, mediante cuatro documentos de cambio emitidos en junio y agosto.

Mendoza explica que, en los trabajos de mantenimiento vial, las cantidades contratadas pueden modificarse según las condiciones encontradas durante la ejecución.

El CIV informó que se realizan extracciones de núcleos y pruebas de laboratorio conforme a las especificaciones técnicas de Covial.

"Estos son proyectos que heredamos, con problemas que vienen desde el 2017. Hemos trabajado para resolverlos y darles continuidad, porque las comunidades no pueden seguir esperando, necesitan que se saquen adelante", explicó Ana Luisa Olmedo, directora de comunicación social del CIV.

Todavía falta

Los trabajos actuales no serán las últimas intervenciones anunciadas para la CA-1 Occidente.

El 19 de noviembre, el CIV informó que durante diciembre intensificaría la construcción de estructuras de protección y la reparación de socavones.

También anunció que avanza en la contratación de otro proyecto de obra civil para atender puntos de riesgo que no puedan resolverse mediante los contratos vigentes.

El futuro presupuesto del CIV también está en discusión. El Congreso aprobó para el 2027 una asignación de Q5 mil 919 millones, Q4 mil 571 millones menos que los Q10 mil 490 millones solicitados por el Ejecutivo.

Sin embargo, el 26 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció que vetará el presupuesto aprobado por los legisladores.

Hacia La Mesilla

El 3 de junio del 2026, el Gobierno inauguró 80 kilómetros rehabilitados entre Huehuetenango y La Mesilla, en la frontera con México.

Las autoridades estatales informaron que la obra representó una inversión de Q285.2 millones y alcanzó el 100% de avance físico.

En la misma gira, las autoridades conocieron los trabajos que se ejecutan en dirección a Totonicapán. Mendoza explica que los proyectos respondieron a procesos contractuales y presupuestarios diferentes.

Mientras la intervención hacia La Mesilla fue entregada, las obras hacia Cuatro Caminos continúan.

Cuatro carriles

Mendoza considera que las reparaciones deben acompañarse de una planificación de mayor alcance. Su propuesta es ampliar de dos a cuatro carriles la CA-1 Occidente entre Cuatro Caminos y Huehuetenango.

El especialista sostiene que el aumento del tránsito, en especial del transporte pesado, ha vuelto insuficiente la capacidad de circulación.

Guatemala No Se Detiene ha incluido esa ampliación entre sus proyectos prioritarios, con una inversión de US$375 millones.

Por ahora, la intervención se concentra en la rehabilitación de la carretera existente. Los contratos de Mavico y GSED-Alfa deberían concluir en enero del 2027, pero el CIV anunció nuevas obras para atender otros puntos de riesgo.

Cuando termine la colocación de asfalto en los sectores contratados, todavía quedarán trabajos por ejecutar en esta ruta que comunica los pueblos del altiplano con Huehuetenango y la frontera con México.