“Estamos aquí a su disposición y solo necesitamos que nos diga qué tenemos que hacer”, expresó Romeo Ramos Cruz, entonces alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante una llamada con Edy Lubini García Chávez, conocido como el Chino, y un hombre al que conocía como “Jose”, quien se presentaba como proveedor de cocaína.

La conversación ocurrió el 9 de noviembre del 2022. Para entonces, Ramos Cruz había nombrado a García Chávez en un alto cargo de la fuerza policial del municipio, pese a conocer que se dedicaba al tráfico de cocaína y heroína hacia EE. UU., según un documento judicial presentado por la Fiscalía estadounidense el 24 de noviembre pasado.

Entre noviembre del 2022 y marzo del 2023, Ramos Cruz y García Chávez sostuvieron reuniones presenciales en la Ciudad de Guatemala y videollamadas con “Jose” para negociar cargamentos de cocaína.

Las reuniones para negociar cocaína

El 17 de noviembre del 2022, Ramos Cruz, García Chávez y “Jose” se reunieron en la Ciudad de Guatemala. Durante el encuentro, alias el Chino ofreció vender entre ocho y 10 kilos de cocaína en EE. UU., según el documento.

En diciembre de ese año, García Chávez vendió a su interlocutor cuatro kilos de cocaína que habían sido trasladados desde Guatemala hacia territorio estadounidense.

El 2 de diciembre del 2022, “Jose” le confirmó a Ramos Cruz que la droga había sido entregada. Fue durante esa conversación que el entonces alcalde se refirió a sí mismo como “el talento” de la operación.

Por su participación en la transacción, Ramos Cruz recibió US$2 mil de “Jose”, por medio de García Chávez.

La Fiscalía retomó las expresiones del exalcalde durante las conversaciones para argumentar que su participación en las actividades de narcotráfico fue deliberada.

“El acusado demostró su participación deliberada en la conspiración al referirse a sí mismo como ‘el talento’ de la operación y al decirle al proveedor que él y su coconspirador estaban ‘a su disposición’”, señaló la Fiscalía de EE. UU.

El documento judicial no revela la identidad completa de “Jose”, pero señala que Ramos Cruz lo consideraba un narcotraficante con capacidad para conseguir grandes cantidades de cocaína.

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El cargamento de cocaína procedente de Venezuela

Además de las negociaciones para vender cocaína en EE. UU., Ramos Cruz y otros supuestos narcos, planificaron el traslado de aproximadamente 250 kilos de esa droga desde Venezuela hacia Guatemala.

Durante la reunión del 17 de noviembre del 2022, “Jose” les explicó a Ramos Cruz y García Chávez que la cocaína sería distribuida en cuatro plataformas de transporte de cemento.

En las conversaciones con el supuesto proveedor, el entonces alcalde incluso preguntó si la cocaína era de excelente calidad, a lo que "su interlocutor"Jose" respondió afirmativamente.

Ramos Cruz sugirió que el cargamento ingresara por Puerto Quetzal, en Escuintla, desde donde podría supervisar su traslado, según los fiscales.

EE. UU. señala que el 9 de noviembre del 2022, el entonces jefe edil les manifestó a “Jose” y García Chávez: “Yo me encargaré de eso. Yo me encargaré de retirarlo”.

En esa misma conversación añadió: “Yo enviaré los tráileres, todo. No se preocupen”.

El 20 de diciembre del 2022, Ramos Cruz entregó a “Jose” una carta con membrete, firma y sello oficial de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, en la que presentó el cargamento de cemento como una donación para proyectos de infraestructura del municipio.

Según la Fiscalía, el entonces alcalde sabía que el documento oficial reduciría las probabilidades de que el cargamento fuera inspeccionado por las autoridades guatemaltecas.

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Cómo se aprovechó Ramos Cruz de su cargo como alcalde

La Fiscalía estadounidense considera que fue graves la conducta de Ramos Cruz por hacer uso de su autoridad como alcalde para favorecer las actividades de narcotráfico.

Los fiscales cuestionaron que el entonces jefe edil utilizara documentación oficial de la comuna y argumentara que el supuesto cargamento de cemento contribuiría al desarrollo del municipio.

“Con pleno conocimiento de que el cargamento contendría cocaína y no cemento, como se indicaba en la carta, el acusado expresó que el cargamento ‘contribuiría al desarrollo de nuestro municipio’, cuando, en realidad, produciría exactamente el efecto contrario, al enriquecer aún más a su corrupto coconspirador, a quien había nombrado en la fuerza policial”, señaló la Fiscalía.

Los fiscales sostienen que Ramos Cruz no era un narcotraficante de bajo nivel, debido a que participaba directamente en la planificación y coordinación de las operaciones.

“El papel del acusado en la conspiración para importar más de 250 kilos de cocaína a Estados Unidos representa una conducta de alto nivel dentro del narcotráfico internacional. A diferencia de un traficante de poca monta, el acusado operaba en el origen de una conspiración transnacional, planificando y coordinando la conspiración de narcotráfico”, detalló la Fiscalía.

La Fiscalía también hizo referencia a la protección que reciben los narcotraficantes de funcionarios públicos.

“Los narcotraficantes internacionales recurren habitualmente a la protección de políticos corruptos, como el acusado -Ramos Cruz-, y operan bajo el supuesto de que pueden actuar con impunidad. Llevar al acusado ante este Tribunal e imponerle una pena considerable demuestra a los dirigentes corruptos de todo el mundo y a los narcotraficantes a quienes respaldan que enfrentarán consecuencias significativas cuando violen las leyes de Estados Unidos”, argumentaron los fiscales.

Piden nueve años de prisión contra exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa,

Los fiscales solicitan que el exalcalde sea condenado a nueve años de prisión y tres años de libertad supervisada, mientras que la Oficina de Libertad Condicional recomienda una pena de ocho años y seis meses de cárcel.

La audiencia para conocer la sentencia de Ramos Cruz fue programada para el 2 de diciembre del 2026.

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De empresario y alcalde a acusado de narcotráfico

Otro de los aspectos que la Fiscalía estadounidense expuso ante el tribunal fue la trayectoria empresarial de Ramos Cruz y las condiciones económicas en las que se encontraba cuando decidió involucrarse en el narcotráfico.

Según el informe previo a la sentencia, el exalcalde manifestó que creció en condiciones de pobreza, terminó sus estudios de educación primaria y recibió cursos de administración pública gubernamental.

Desde el 2008 era propietario y administrador de una empresa dedicada al transporte de carga y a actividades agrícolas.

Entre el 2020 y el 2024 fue alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, tras haber sido electo por el Partido Productividad y Trabajo.

En las elecciones generales del 2023 buscó su reelección con el partido Cabal, pero perdió contra Julio Armando Paz, del partido Vamos.

Los fiscales argumentan que Ramos Cruz contaba con una fuente lícita de ingresos y ocupaba un cargo de elección popular cuando decidió participar en las operaciones de narcotráfico.

“El acusado tuvo la oportunidad de llevar una vida lícita y exitosa que la mayoría de las personas en Guatemala nunca podría alcanzar, pero optó, en cambio, por involucrarse en el narcotráfico. Como él mismo admitió, no estuvo sometido a coacción en ningún momento de la conspiración”, señaló la Fiscalía.

Según los fiscales, la principal motivación de Ramos Cruz para involucrarse en el tráfico de cocaína fue obtener beneficios personales.

En el kilómetro 104 carretera CA-2, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, capturaron a Edy Lubini García Chávez, de 49 años, con orden de extradición a Los Estados Unidos ¡No hay mañana #LaSeguridadEsHoy! https://t.co/RxQBhPv4gY — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 22, 2024

¿Quién es el Chino, el narcotraficante al que Ramos Cruz otorgó un cargo policial?

Edy Lubini García Chávez aceptó ser extraditado a EE. UU. el 7 de agosto del 2024, durante una audiencia ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

El Ministerio Público (MP) señaló a García Chávez como el cabecilla de una organización de narcotráfico que operaba desde el 2022 en Centroamérica y América del Norte.

Las investigaciones señalaban que alias el Chino dirigía el transporte, ocultamiento y distribución de cocaína y heroína a través de Guatemala y México, para su posterior envío a EE. UU.

Entre las pruebas contra García Chávez figuraban las declaraciones de un testigo cooperante que participó en la recepción de droga en territorio estadounidense, así como grabaciones de video y comunicaciones electrónicas.

“García Chávez se reunió con el testigo y aceptó personalmente el pago por la cocaína entregada en Estados Unidos”, señaló el MP en 2024.

El nuevo documento judicial contra Ramos Cruz detalla que el entonces alcalde conocía las actividades ilícitas de García Chávez cuando lo nombró en un alto cargo policial.