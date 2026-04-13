Ruta Interamericana: accidente de camión cisterna con combustible provoca congestionamiento

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Ruta Interamericana: accidente de camión cisterna con combustible provoca congestionamiento

Cisterna que transportaba combustible se accidenta en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana.

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CISTERNA VUELCA EN KM 125 DE LA INTERAMERICANA

Bomberos atienden emergencia por vuelco de cisterna con combustible en el km 125 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 13 de abril, en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana, volcó un camión cisterna que transportaba combustible.

Socorristas de la estación de Los Encuentros, Sololá, trabajaron en el lugar y aplicaron espuma química al camión cisterna como medida de prevención.

En videos compartidos se observa que el camión quedó volcado sobre uno de los carriles, y se reportó el derrame de combustible sobre el asfalto.

Provial reportó que grúas trabajaron para retirar el vehículo accidentado, y que el paso se vio afectado en ambos sentidos de la ruta.

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El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil indicó que los bomberos también se organizaron para retirar el combustible derramado y el vehículo.

Recomendó precaución y sugirió utilizar rutas alternas por la acumulación de vehículos tras el percance.

Para leer más: “¡Uy ya explotó!”: Videos muestran cuando camión con combustible prende en llamas en ruta al Atlántico

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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