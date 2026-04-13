Ruta Interamericana: accidente de camión cisterna con combustible provoca congestionamiento

Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 13 de abril, en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana, volcó un camión cisterna que transportaba combustible.

Socorristas de la estación de Los Encuentros, Sololá, trabajaron en el lugar y aplicaron espuma química al camión cisterna como medida de prevención.

En videos compartidos se observa que el camión quedó volcado sobre uno de los carriles, y se reportó el derrame de combustible sobre el asfalto.

Provial reportó que grúas trabajaron para retirar el vehículo accidentado, y que el paso se vio afectado en ambos sentidos de la ruta.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil indicó que los bomberos también se organizaron para retirar el combustible derramado y el vehículo.

Recomendó precaución y sugirió utilizar rutas alternas por la acumulación de vehículos tras el percance.

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En el km 125 ruta interamericana volcó un camión tipo cisterna con combustible; Bomberos Voluntarios de la 98 compañía de Los Encuentros Sololá, trabajan en el lugar, aplicando espuma química al transporte.- pic.twitter.com/GqV4lznNJT — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 13, 2026

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