Comunitario
Ruta Nacional 14 tendrá cierre este 19 de septiembre: conozca el horario de los trabajos y rutas alternas
La PMT de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, informó del cierre en el kilómetro 79 de la Ruta Nacional 14 para este sábado 19 de septiembre.
La Ruta Nacional 14 tendrá cierre en el km 79 el 19 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por la comuna)
La Municipalidad de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, informó que para este sábado 19 de septiembre tiene programado un cierre en el kilómetro 79 de la Ruta Nacional 14 (RN-14) por trabajos en una rotonda y un paso peatonal.
Fernando García, operador de cámaras de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), amplió los detalles y explicó que el paso vehicular estará cerrado de las 6 a las 23 horas del sábado.
Explicó que en el área de los trabajos habilitarán un carril para los vecinos que necesiten movilizarse hacia San Miguel Dueñas y Alotenango.
García agregó que no habrá paso para el transporte pesado en ambos sentidos de la vía y detalló las rutas alternas para los vehículos livianos.
Una de las rutas alternas comienza en el desvío del kilómetro 73.3 de la RN-14, en el ingreso a San Lorenzo El Cubo, continúa hacia Santiago Zamora y posteriormente a San Miguel Dueñas, para incorporarse a la RN-14 en el kilómetro 81.4, aunque por esta vía el tramo es más extenso.
Otra ruta alterna es el tramo de Montañez que va del Arco de San Miguel Dueñas y sale a la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 81.4.
Los trabajos corresponden a la última fase de una rotonda en el kilómetro 79 y a la construcción de un paso peatonal en dirección al cementerio.
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