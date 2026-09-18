Ruta Nacional 14 tendrá cierre este 19 de septiembre: conozca el horario de los trabajos y rutas alternas

La Municipalidad de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, informó que para este sábado 19 de septiembre tiene programado un cierre en el kilómetro 79 de la Ruta Nacional 14 (RN-14) por trabajos en una rotonda y un paso peatonal.

Fernando García, operador de cámaras de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), amplió los detalles y explicó que el paso vehicular estará cerrado de las 6 a las 23 horas del sábado.

Explicó que en el área de los trabajos habilitarán un carril para los vecinos que necesiten movilizarse hacia San Miguel Dueñas y Alotenango.

García agregó que no habrá paso para el transporte pesado en ambos sentidos de la vía y detalló las rutas alternas para los vehículos livianos.

Una de las rutas alternas comienza en el desvío del kilómetro 73.3 de la RN-14, en el ingreso a San Lorenzo El Cubo, continúa hacia Santiago Zamora y posteriormente a San Miguel Dueñas, para incorporarse a la RN-14 en el kilómetro 81.4, aunque por esta vía el tramo es más extenso.

Otra ruta alterna es el tramo de Montañez que va del Arco de San Miguel Dueñas y sale a la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 81.4.

Los trabajos corresponden a la última fase de una rotonda en el kilómetro 79 y a la construcción de un paso peatonal en dirección al cementerio.

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