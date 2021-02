Salud aún desconoce cantidad de dosis de vacuna que recibirá Guatemala en primer envío y sigue con monitoreo de nueva cepa

Guatemala supera los 6 mil decesos de por covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En conferencia de prensa este lunes 15 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura, la ministra de Salud, Amelia Flores, se refirió de nuevo a temas de vacunación contra el covid-19 y el seguimiento a la posible nueva cepa.

Flores resaltó las estrategias de las unidades móviles para detectar covid-19 en mercados con mayor afluencia y ahora se están extiendo a la colonia Atlántida, zona 18, y en la Plaza Barrios en la zona 1.

Dijo que estas unidades efectúan más pruebas en el mercado El Guarda, en la capital, donde registra una positividad importante. A las personas que son diagnosticadas con coronavirus les entregan su kit para tratamiento.

Señaló que hubo un pico de contagios en los primeros días de febrero, pero este ha descendido actualmente. En el tema de casos tamizados ha habido una disminución y este se evidencia también los fines de semana, aunque siguen con la promoción de pruebas.

Ocupación hospitalaria

La ocupación en la red nacional de hospitales nacionales como temporales es del 19 % al 13 de febrero. En cuanto a la ocupación en los hospitales temporales para atender covid-19, el 18% la ocupa pacientes leves, moderados 14% y en severos un 63%.

En la red nacional hay una baja al 30 % en pacientes severos, pues en algunos hospitales no se están viendo casos importantes de covid-19.

En cuanto al número de camas disponibles hasta el 13 de febrero, la cantidad es de 989 para pacientes moderados, severos 194 y leves 306 camas.

Respecto de la ocupación de camas para pacientes severos, el Hospital Roosevelt 95%, San Juan de Dios 113%, temporal de Quetzaltenango 119%, temporal del Parque de la Industria 108% y el Hospital de Villa Nueva 63%.

Tema de la vacuna

La funcionaria destacó que el ingreso de la vacuna es un tema de interés y que aún no tienen le fecha exacta de ingreso, por lo que tienen reuniones con el mecanismo Covax para insistir en le fecha.

Dijo que Covax menciona la tercera semana de febrero para el ingreso de las dosis, pero ella cree que es mejor pensar que será hasta la cuarta semana.

Agregó que el propósito es contar con más dosis. Enfatizó que la cuarta semana de febrero podría ser el primer ingreso de dosis con Covax, “pero no sabemos exactamente qué cantidad, se maneja un margen”.

Además, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia han tenido enlaces con países productores de vacuna, y en marzo podría haber ingreso de más dosis con la compra directa.

Explicó que son 60 países los que integran la plataforma Covax, que envía un rango de cantidad de vacunas que podríamos estar recibiendo y una probable semana de envió.

Primero se podría recibir cierta cantidad de vacuna y luego en entregas periódicas durante el siguiente mes, puede ser cada dos o tres semanas.

Están en negociación con farmacéuticas para llegar a un punto de hablar de cantidades y montos.

Nueva cepa del covid-19

En este tema, la funcionaria indicó que las muestras que han tomado no son casos sospechosos con nueva cepa, sino son de personas que han ingresado de países donde circula esta variante.

Lea también: Vacuna Sputnik V: cómo pasó de generar desconfianza a ser un instrumento para la influencia de Rusia en el mundo (incluida America Latina)

Afirmó que hasta el momento no se ha detectado la cepa diferente que ha estado circulando en otros países; sin embargo, esto no nos dice después que el acumulado de estas pruebas no pueda haber otra variante circulando.

Otros temas

Cuando le consultaron sobre la supuesta destitución del director del Hospital General San Juan de Dios, Flores respondió que manejan procesos de cambios.

Luego dijo que no habló específicamente del director de este hospital, pues según ella están trabajando en el tema de productividad que tuvo cada uno de los directores de los hospitales.

Indicó que derivado del incendio en el vertedero de Amsa, ha aumentado el número de personas con problemas respiratorios principalmente en los distritos de Salud.