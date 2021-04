Salud dará carné para vacunación en segunda fase y amplía detalles de adquisición de dosis

Guatemala está en la fase 1 de vacunación contra el covid-19. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La ministra de Salud, Amelia Flores, asistió este jueves 8 de abril a una reunión con jefes de bloque en el Congreso para dar detalles del proceso de vacunación contra el covid-19.

Informó que por medio de mecanismos Covax se espera recibir 724 mil dosis de AstraZeneca, mientras que de Pfizer-BioNTech 363 mil 820.

Estas llegarán de forma escalonada, de acuerdo con la capacidad de producción y conforme se vaya dotando de vacuna a los países que no han recibido.

También recordó que con Sputnik se ha firmado contrato de adquisición de 16 millones de dosis, para inmunizar a 8 millones de personas.

Afirmó que el lunes 5 de abril se hizo el depósito a cuenta internacional a nombre del Fondo de Inversión Rusa.

Las dosis también llegarán escalonadas y el 12 de abril se definirá la fecha, como cantidad del prime envío.

Flores aseguró recientemente que durante Semana Santa se vacunó a 5 mil 936 personas mayores de 60 años que eran de la fase 2, pero en la reunión con los jefes de bloque dijo que en esa cifra también hay personas de la fase uno.

En otro tema, anunció que trabajan para determinar cómo se vacunará a personas que no cuentan con Documento Personal de Identificación.

Deceso de niños

La funcionaria también indicó que hay grupos que ya han pedido se vacune a maestros en la fase 2; sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay niños que han fallecido de coronavirus y ahora les preocupa que hay muchos contagiándose en Huehuetenango.

Recordó que no depende la vacunación abrir un establecimiento educativo, depende de las medidas de prevención que se tangan.

Dijo que no hay dosis disponibles para vacunar masivamente, pero si la semana entrante reciben dos millones de vacuna, recomendarán que entre este tema en discusión para revisarlo.

Añadió que los deportistas también se han pronunciado por actividades que tendrán a escala mundial.

“También es importante tomar en cuenta que tenemos niños enfermos de covid en Huehuetenango por ejemplo, niños fallecidos por covid también y es un dato que tenemos que tomar en cuenta, no creamos, no creamos que no se enferman, hoy no hay vacuna para ellos”, manifestó Flores.

Salud explicó que para la fase 2 los mayores de 70 son 618 mil 686, los de 60 a 69 años son 698 mil 751.

Personas de 50 a 59 años el dato es de 1 millón 86 mil 621. Adicional a esta fase están los de 18 a 49 años que padezcan una enfermedad crónica documentada o registrada.

Carné para vacunar

La ministra Flores anunció que se tiene contemplado dar carné a las personas inmunizadas en la fase 2. Explicó que los carné se diseñan con un formato especial para explicar los procesos de la vacunación.

También especificará el día en que le corresponde la segunda dosis a las personas, el color será depende el tipo de vacuna.

En el tema de los maestros añadió que el Ministerio de Educación les envió los listados de los docentes, tanto de los privado como público.

En la reunión dijo que si pasan a los maestros a la fase 2 A, tendrán que dejar sin cobertura a todos aquellos vulnerables con enfermedades crónicas que están en esa fase.

“Yo no voy a mentir, ni me voy a inventar un dato de vacunas que van a ingresar, hasta que lo tenga totalmente constatado. El lunes -12 de abril- si esto lo tengo yo haré público y todo mundo podrá saber cuándo van a venir esas vacunas”, resaltó Flores.

IGSS listo para la segunda fase

Carlos Contreras, presidente del IGGS, y quien también asistió a la reunión, informó que tienen 34 puestos de vacunación en todo el país, con 232 unidades de vacunación.

Afirmó que también tienen el personal suficiente como médicos, enfermeras y apoyo técnico y logístico para atender a la segunda fase en la que tienen contemplado vacunar a 510 mil derechohabientes.

Añadió que ya los tienen identificados con nombre, número de afiliación y dirección. Con esa información harán la asignación de centro de vacunación, donde se atenderá con cita escalonada para hacer la vacunación en “un plazo muy razonable”.

Contreras añadió que registran un repunte de casos, ya que el miércoles 7 de abril efectuaron 1 mil 500 pruebas, con unos de 200 positivos.

Agregó que no descartan que maestros también lleguen al IGSS para obtener la vacuna, pero hay un registro único para que no se esa situación. Se trata de una plataforma que va a permitir el registro de la persona.