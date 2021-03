Salud dice que estudiantes de Medicina que se vacunaron y no les correspondía podrían haber incurrido en “fraude”

Guatemala espera comenzar en abril 2021 la segunda fase de vacunación contra el covid-19. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades del Ministerio de Salud brindaron este jueves 25 de marzo una conferencia de prensa para informar de temas acerca del covid-19, entre estos el caso de estudiantes de Medicina que se han vacunado sin que les corresponde aún.

Dijo que la meta al concluir marzo es tener vacunados a la mayor cantidad de personas del sector salud. Añadió que hay recordar que no solo hay personal de salud pública, sino también del Seguro Social, área privada y de las universidades.

“Seguramente ustedes me van a preguntar y esos que se vacunaron del primero y segundo año -Medicina- hicieron lo mismo que hizo el alcalde”, agregó.

Señaló: “De verdad, es una pena, pero es lo mismo”, por lo que hacen las investigaciones relacionadas al caso.

“No es justo que las personas que no están en primera línea o cercana de los pacientes estén cometiendo estos actos en el cual dejan sin la oportunidad de una vacuna a este personal”, enfatizó la funcionaria.

Al consultarle cuál será el proceso que se seguirá con ellos -los estudiantes-, la ministra respondió que lo que debe prevalecer es la ética y la responsabilidad.

Añadió que la persona debe identificar en cuál de todas las fases se está para vacunarse.

Explicó que cada una de las personas que ingresan el proceso de su inscripción para ser inmunizados, firman una declaración jurada en la que manifiestan que están en el grupo que les corresponde y que tienen contacto con pacientes.

Conversan con las universidades

Recordó que cuando conversaron con las universidades para explicarles que quiénes iban a tener que ser vacunados eran los estudiantes que están cerca de los pacientes, “esa fue la indicación”.

Afirmó que están en conversaciones con las universidades para dilucidar estos casos. “Algunos dicen que no tiene ninguna importancia, yo sí le veo mucha importancia, más aun cuando son muchachos que se están formando y que se deben formar con la ética”, enfatizó.

Dijo que estas acciones tienen consecuencia en el resto de la población que debe ser vacunada, pues hay médicos que no han sido inmunizados.

Agregó que según una denuncia, se han vacunado estudiantes de Medicina de primer y segundo año que son personas que han estado en casa al lado de una computadora, pero si se comprueba que han estado haciendo prácticas en el hospital ya es otro tema, pero para eso trabajan con los decanos para conocer a fondo cuál es pensum de cada uno de ellos y en qué grado ellos los colocaron como para personal de riesgo.

Posible fraude

Al preguntar en qué delitos podrían haber incurrido, Flores indicó “en este caso principalmente fraude, porque yo no me puedo identificar como un personal que coordino una clínica, cuando esa no es mi ocupación”.

Dijo que el personal que está vacunando se basa en la declaración que hizo cada persona cuando se inscribió y si la persona indica que es el coordinador de una clínica, lo vacunan, “nadie conocía a este personaje en el área del centro de vacunación”.

Afirmó que es “difícil poder identificar a todas las personas que pudieron provocar algún acto de fraude”, pero ya cuentan con listados para poder revisar.

Dijo que el caso del alcalde Julio Marroquín, es un caso que ya está investigación y son las autoridades competentes las que van a definir.