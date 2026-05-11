SAT alerta por aumento de ingreso ilegal de armas en encomiendas marítimas

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este lunes 11 de mayo que en los últimos dos meses se han detectado más de 10 incidencias relacionadas con el intento de ingreso ilegal de armamento al país, principalmente por medio de contenedores de encomiendas que ingresan por puertos marítimos.

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle, indicó que entre los decomisos figuran fusiles AK-47, municiones y cargadores, localizados mediante controles reforzados, análisis de riesgo y el uso de tecnología instalada en las aduanas.

Según Ovalle, las alertas surgen de coordinaciones nacionales e internacionales, así como de perfiles de riesgo construidos por las autoridades tributarias y de seguridad.

“Estas alertas vienen por alertivos en el plano nacional e internacional”, explicó el funcionario durante una entrevista en Prensa Libre Radio.

El jefe de la SAT señaló que en los puertos se han instalado escáneres y equipos de rayos X que permiten revisar contenedores sin necesidad de inspecciones físicas totales, lo cual ha facilitado la detección de mercancías ilícitas.

“La tecnología es un instrumento importante para las aduanas”, afirmó Ovalle, quien añadió que el personal ha recibido capacitaciones por parte de agencias internacionales para fortalecer la interpretación de imágenes y los procesos de control.

La SAT indicó que los controles se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional y otras instituciones vinculadas a la seguridad y el comercio exterior.

Ovalle aclaró que corresponde al MP determinar si existe relación entre estos cargamentos y estructuras criminales.

“Es un trabajo que le corresponde al Ministerio Público detectar y determinar los vínculos que puedan existir con diferentes estructuras criminales”, indicó.

Desde el ámbito aduanero, explicó, la SAT se enfoca en identificar irregularidades en las mercancías y poner los hallazgos a disposición de las autoridades competentes.

El funcionario señaló que las estructuras ilícitas buscan aprovechar el crecimiento del comercio internacional y el alto flujo de carga para intentar introducir mercancías prohibidas al país.

“Están utilizando los contenedores que traen encomiendas”, afirmó.

Ovalle añadió que las autoridades han fortalecido la gestión de riesgo y los mecanismos preventivos para anticiparse a posibles amenazas.

“Fortalecer el sistema preventivo nos permite anticiparnos a esos riesgos”, señaló.

El superintendente destacó que existen coordinaciones permanentes con agencias del Gobierno de Estados Unidos, lo cual ha permitido mejorar la capacidad de respuesta en los puertos.

La SAT también informó que funcionan fuerzas de tarea para facilitación del comercio en Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y el Aeropuerto Internacional La Aurora, integradas por varias instituciones del Estado.

Según Ovalle, estas acciones buscan garantizar controles más efectivos sin afectar el comercio legal.

“El objetivo es tener un comercio seguro con nuestro principal socio comercial”, afirmó.

Además, 2 tolvas y 937 municiones de distintos calibres. En la última semana, en ese mismo puerto, personal policial ha localizado cerca de 35 armas de fuego entre rifles, escopetas y pistolas, además de 599 municiones y 15 tolvas, todo sin documentación legal.#EstamosCumpliendo pic.twitter.com/3IfzfUAVSi — MinGob (@mingobguate) May 11, 2026

Armas ilegales fueron localizadas en una caja de encomiendas en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, #Izabal. Policías de #SGAIA de la @PNCdeGuatemala inspeccionaron un furgón procedente de EE. UU. y decomisaron 4 rifles calibre .22, una escopeta calibre 12 y 2 pistolas. pic.twitter.com/b78na3so37 — MinGob (@mingobguate) May 11, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.