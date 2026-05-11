Decomisan más armas en cajas de encomiendas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

Justicia

Decomisan más armas en cajas de encomiendas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla

La PNC compartió detalles de un nuevo decomiso de armas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Izabal.

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ARMAS EN PORTUARIA SANTO TOMÁS DE CASTILLA

Armas decomisadas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 11 de mayo que continúa el decomiso de armas en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

Añadió que investigadores inspeccionaron un furgón con cajas de encomiendas procedentes de Estados Unidos.

En las cajas localizaron e incautaron cuatro rifles calibre .22, una escopeta calibre 12, dos pistolas, dos tolvas y 937 municiones de diferentes calibres.

De acuerdo con la PNC, en la última semana, en el referido puerto, agentes han localizado unas 35 armas de fuego.

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Entre lo decomisado hay rifles, escopetas y pistolas, según el reporte.

Además, las autoridades localizaron 599 municiones de diferentes calibres y 15 tolvas, todo sin la documentación legal.

Para leer más: Pistolas, rifles y cargadores: incautan arsenal en Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Izabal

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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