Justicia
Decomisan más de 25 rifles en contenedor en Portuaria Santo Tomás de Castilla
Inspección en contenedor permite el decomiso de arsenal en la Portuaria Santo Tomás de Castilla.
Armas decomisadas en un contenedor en la Portuaria Santo Tomás de Castila. (Foto Prensa Libre: PNC)
De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), en un operativo efectuado este jueves 7 de mayo fue decomisado un arsenal.
Las armas fueron halladas en un contenedor en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.
Investigadores contabilizaron 28 armas de fuego: 26 rifles y dos armas cortas.
Según la PNC, el pasado 13 de marzo, en ese mismo lugar, fue reportado el decomiso de una carabina, dos rifles, cinco armas cortas, 15 cargadores y 807 municiones de distintos calibres, procedentes de Estados Unidos y con destino a Honduras, por lo que se coordinó con fiscales la investigación respectiva.
La PNC afirmó que las investigaciones continúan para establecer el origen de las armas y determinar si estarían vinculadas con estructuras criminales que operan en el país.
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