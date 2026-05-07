Decomisan más de 25 rifles en contenedor en Portuaria Santo Tomás de Castilla

Justicia

Decomisan más de 25 rifles en contenedor en Portuaria Santo Tomás de Castilla

Inspección en contenedor permite el decomiso de arsenal en la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

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LOCALIZAN ARMAMENTO EN PORTUARIA DE IZABAL

Armas decomisadas en un contenedor en la Portuaria Santo Tomás de Castila. (Foto Prensa Libre: PNC)

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), en un operativo efectuado este jueves 7 de mayo fue decomisado un arsenal.

Las armas fueron halladas en un contenedor en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

Investigadores contabilizaron 28 armas de fuego: 26 rifles y dos armas cortas.

Según la PNC, el pasado 13 de marzo, en ese mismo lugar, fue reportado el decomiso de una carabina, dos rifles, cinco armas cortas, 15 cargadores y 807 municiones de distintos calibres, procedentes de Estados Unidos y con destino a Honduras, por lo que se coordinó con fiscales la investigación respectiva.

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La PNC afirmó que las investigaciones continúan para establecer el origen de las armas y determinar si estarían vinculadas con estructuras criminales que operan en el país.

Para leer más: Fusiles y municiones: autoridades incautan arsenal escondido en costales en San Marcos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Juan Pablo Garrido

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura judicial, ejecutivo, legislativo y nota roja con 11 años de experiencia.

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