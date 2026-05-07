Decomisan más de 25 rifles en contenedor en Portuaria Santo Tomás de Castilla

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), en un operativo efectuado este jueves 7 de mayo fue decomisado un arsenal.

Las armas fueron halladas en un contenedor en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

Investigadores contabilizaron 28 armas de fuego: 26 rifles y dos armas cortas.

Según la PNC, el pasado 13 de marzo, en ese mismo lugar, fue reportado el decomiso de una carabina, dos rifles, cinco armas cortas, 15 cargadores y 807 municiones de distintos calibres, procedentes de Estados Unidos y con destino a Honduras, por lo que se coordinó con fiscales la investigación respectiva.

La PNC afirmó que las investigaciones continúan para establecer el origen de las armas y determinar si estarían vinculadas con estructuras criminales que operan en el país.

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