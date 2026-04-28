SAT descarta incidentes en sus sistemas tras alertas por ciberataques en instituciones públicas y universidades

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este martes 28 de abril, por medio de un comunicado, que mantiene un monitoreo permanente de sus sistemas institucionales y que, hasta el momento, no registra incidentes de seguridad informática.

La institución indicó que la verificación se realizó tras publicaciones sobre posibles ciberataques dirigidos a la Administración Tributaria.

“La SAT mantiene un monitoreo permanente a los sistemas institucionales, de acuerdo con lo establecido en los protocolos de seguridad informática, los cuales, al momento, no presentan ninguna incidencia”, señaló la entidad en sus redes sociales.

Asimismo, la SAT hizo un llamado a la población a informarse por medio de sus canales oficiales.

Las declaraciones se dan en un contexto de alertas sobre ataques informáticos en instituciones públicas y centros de educación superior.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que investigó un incidente ocurrido el domingo 26 de abril en la plataforma Tu Empleo, luego de reportes en redes sociales sobre un posible hackeo y filtración de datos.

Según el Mintrab, el ataque se dirigió al software que gestiona la plataforma. La entidad explicó que el incidente se originó por el uso de un código de programación API antiguo, vulnerabilidad que ya fue mitigada.

La cartera añadió que deshabilitó temporalmente el portal para realizar las investigaciones y que sus equipos continúan revisando los sistemas para prevenir nuevos incidentes.

En el ámbito universitario, la empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer alertó sobre un supuesto ataque al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que habría expuesto datos bancarios de trabajadores.

Según la alerta, la información filtrada incluiría nombres, números de Código Único de Identificación (CUI) y registros de nómina correspondientes a los años 2025 y 2026.

No obstante, Marco Fuentes, jefe del Departamento de Procesamiento de Datos de la Usac, afirmó: “Se determinó que se registró un ataque cibernético hoy; asimismo, se estableció que los sistemas, servicios y bases de datos no fueron alterados ni manipulados”.

El funcionario agregó que el acceso se produjo por medio del módulo de reportes, el cual contiene información pública.

Por aparte, la cuenta Dark Web Informer indicó que la Universidad Rafael Landívar (URL) también habría sido víctima de un ciberataque, en el cual se habrían filtrado 84 mil 620 fotografías y datos personales de estudiantes y profesores.

Ante estas versiones, la URL informó que analiza el caso y pidió a su comunidad atender únicamente la información divulgada por sus canales oficiales.

Estos hechos se suman a un incidente reportado por el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), que confirmó un ataque informático al portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

Según la institución, el ataque ocurrió el 7 de abril y consistió en una denegación de servicio que se prolongó durante 13 horas, lo que permitió la extracción de datos.