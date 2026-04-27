Mintrab confirma ataque informático al portal Tu Empleo y afirma que restableció el sistema

El domingo 26 de abril, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) afirmó que investigaba un incidente en el portal Tu Empleo, luego de que en redes sociales se alertara sobre un posible hackeo y la filtración de datos.

Este lunes, el Mintrab informó que, tras la investigación efectuada por sus equipos técnicos, se confirmó que el ataque fue dirigido al software que gestiona la plataforma Tu Empleo.

Según la cartera, desde el inicio de la gestión 2024-2028 se establecieron prioridades en materia informática, debido a un análisis interno de los sistemas existentes.

En ese sentido, afirmó que desarrolló un proceso progresivo de actualización y mitigación de la seguridad de los sistemas informáticos, con el objetivo de reducir las brechas de seguridad, simplificar trámites y mejorar los servicios a la población.

Añadió que el incidente de seguridad informática se produjo el domingo 26 de abril y que, para efectuar las investigaciones, dio de baja temporalmente la referida plataforma.

“Se detectó que la brecha de seguridad se debió a que la plataforma utilizaba un código de programación API antiguo, el cual ya ha sido mitigado. Tras la verificación, se restableció el sistema con las medidas de seguridad necesarias, lo que permitió su restauración exitosa”, destacó el Mintrab.

Indicó que la Dirección de Sistemas de Información tomó acciones para cerrar la brecha de seguridad, subsanar la vulnerabilidad y ejecutar las medidas de mitigación necesarias para salvaguardar la integridad de la información institucional.

“Nuestros equipos continúan revisando todos nuestros sistemas para prevenir futuros incidentes informáticos”, remarcó.

Agregó que ejecuta acciones para salvaguardar la información de las personas que buscan empleo y los datos de cualquier otro servicio, con el fin de prevenir incidentes de seguridad.

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