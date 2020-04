Semana comienza con más afluencia vehicular en medio de restricciones por el coronavirus

Invito a todos los ciudadanos pensantes, con criterio y sentido común de seguir permaneciendo en nuestras casas en lo posible. A los que puedan trabajar en sus hogares y hacer sus compras en línea como así también sus transacciones bancarias a través de internet por favor háganlo..Este Virus puede ser mortal no solo para los ancianos sino también para los jóvenes, no queremos arriesgar a nuestros niños que contraigan la enfermedad que pueden dejar secuelas en el organismo.

Acá no se trata de usar sólo mascarillas o guantes, porque si Ud. se quita mal la mascarilla o se toca los ojos teniendo la mascarilla puesta, no sirve de nada, al igual cuando se quita mal los guantes.. Como creen que se infectan los médicos y enfermeros si supuestamente tienen las altas medidas de seguridad?…ellos manejan alta carga viral en los hospitales pero puede haber en poco tiempo carga viral en las calles, he visto como mucha gente se quita las mascarillas con las manos sucias y después se las vuelven a colocar, a otros jugando sacándoselas de la cara , esto no es un juego. A los irresponsables y sin cerebro que salen a pasear aprovechando que se alargó el toque de queda, que si se contagian tengan la decencia de no ir a un hospital…pero hay que tener cuidado con ésta gente ya que muchos podrían ser malvadosv y regar el Virus como hizo el deportado que se escapó del hospital..