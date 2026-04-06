Semana Santa 2026: Guatemala reduce cifra de muertos y accidentes, pero hubo más de 108 mil emergencias

La siniestralidad vial en Guatemala durante la Semana Santa de 2026 mostró una disminución en comparación con el mismo período de 2025, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), con base en información de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, se reportaron 190 hechos de tránsito, frente a los 237 del año anterior, lo que representa una reducción del 19.8%.

Menos fallecidos y heridos en carreteras

La reducción en los hechos de tránsito durante la Semana Santa también se reflejó en una disminución en la cantidad de víctimas, tanto mortales como lesionadas, lo que evidencia un impacto positivo en la seguridad vial durante el período.

LECTURAS RELACIONADAS Precios de la gasolina en Guatemala superan los Q40: aumento es de casi Q16 en un mes

El informe también evidencia una baja en víctimas:

Fallecidos: 63 en 2025 frente a 51 en 2026 (-19%)

Lesionados: 304 en 2025 frente a 226 en 2026 (-25.7%)

Motocicletas siguen liderando los accidentes

A pesar de la reducción general en los incidentes viales, ciertos patrones se mantienen, como la alta participación de motocicletas en los accidentes de tránsito, consolidándose como el tipo de vehículo más vulnerable en las carreteras del país.

Las motocicletas continúan siendo los vehículos más involucrados, con 154 casos en 2026.

Otros descensos:

Automóviles: de 74 a 47 accidentes

Pick up: de 35 a 19 accidentes

Aumentan los atropellos

Aunque la tendencia general de la siniestralidad vial muestra una reducción, algunos indicadores reflejan señales de alerta, especialmente en hechos que involucran a peatones, considerados uno de los grupos más vulnerables en las vías.

Uno de los datos más relevantes es el incremento de atropellos, que pasaron de 34 en 2025 a 50 en 2026.

Operativos y campañas influyeron en la reducción

De acuerdo con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), la disminución en accidentes y víctimas durante la Semana Santa 2026 estaría vinculada a la implementación de estrategias coordinadas de prevención y control en carreteras.

Autoridades señalaron que este resultado responde a la articulación de campañas y planes operativos, como el Plan de Seguridad Vial de Semana Santa y el Plan Centinela, además de esfuerzos en sensibilización y concientización dirigidos a conductores.

A ello se suma el despliegue de alrededor de 460 agentes del Departamento de Tránsito, quienes ejecutaron operativos en distintos puntos del país, reforzando la vigilancia y el cumplimiento de las normas viales.

IGSS despliega salvavidas y realiza 421 rescates acuáticos

En la misma línea para salvaguardar la vida y atender emergencias, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) activó su plan de prevención durante la Semana Santa, con el despliegue de más de 120 salvavidas en 14 playas y 2 lagos.

Según Maynor Mejía Andrade, jefe de la Sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes, la cobertura incluyó puntos de alta afluencia como Puerto San José, donde se estimó la llegada de 220 mil personas en cinco días, por lo que se duplicó el personal de rescate.

También hubo presencia en destinos como El Paredón, Iztapa, Monterrico, Champerico y otras playas concurridas.

Durante el operativo:

421 rescates acuáticos fueron realizados

Entre 5 y 7 personas requirieron RCP, evitando posibles fallecimientos

14 mil 951 acciones preventivas fueron ejecutadas

Estas acciones permitieron que no se reportaran ahogamientos en las playas cubiertas por el IGSS, en horario de atención diurna.

Además, el instituto de seguridad social reportó 6 mil 011 atenciones médicas en emergencias durante el período:

Traumatismos: 3 mil 485

Heridas: 1 mil 047

Fracturas: 935

Luxaciones: 340

Quemaduras: 101

Intoxicaciones alimentarias: 69

Intoxicaciones alcohólicas: 19

Además, se instalaron puestos de salud en playas como Puerto San José, con personal médico, paramédico y ambulancias, lo que permitió atención inmediata a veraneantes.

Sinaprese reporta más de 189 mil atenciones a nivel nacional

De forma paralela, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese), coordinado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó este 6 de abril que se habían registrado más de 108 mil 070 sucesos atendidos en todo el país.

Balance nacional, estos datos integran reportes de instituciones como el Ministerio de Salud, IGSS, Conred, cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad.

Fallecidos: 228 personas. De ellos, 14 por ahogamiento

228 personas. De ellos, Personas desaparecidas: 121

Lesionados: 6 mil 357