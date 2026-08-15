Serenata de la Asunción celebra 18 años de unir música, fe y talento guatemalteco

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Serenata de la Asunción celebra 18 años de unir música, fe y talento guatemalteco

La tradicional Serenata de la Asunción celebró este 15 de agosto su edición número 18 con un repertorio de música sacra en honor a la patrona de la Ciudad de Guatemala y con la participación de artistas nacionales.

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La tradicional Serenata de la Asunción celebró este 15 de agosto su edición número 18 con un repertorio de música sacra en honor a la patrona de la Ciudad de Guatemala y con la participación de artistas nacionales.

Decenas de fieles y devotos participan en la Serenata de la Asunción, que este año celebró su edición número 18 en honor a la patrona de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La Serenata de la Asunción llegó este sábado 15 de agosto a su edición número 18, como parte de las actividades por la celebración de la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.

La actividad, celebrada en la Catedral Metropolitana, reunió música, fe y talento nacional. El programa incluyó una selección de arias sacras y la Misa Jazz, del compositor estadounidense Steve Dobrogosz, una obra que incorpora ritmos de jazz dentro de una estructura litúrgica.

María José Morales, directora y fundadora de Querido Arte, explicó que la serenata nació como una acción de gracias a Dios y a la Virgen de la Asunción, luego de que ella y su esposo, el tenor Mario Chang, atravesaran una etapa en la que buscaban abrirse camino profesionalmente en la música y la ópera.

Fieles acompañan con cantos la Serenata de la Asunción durante las actividades dedicadas a la Virgen de la Asunción este 15 de agosto. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Con el paso de los años, la actividad se consolidó como una tradición del 15 de agosto y como un espacio para acercar al público a la música clásica y la ópera. Querido Arte suma casi 20 años de trabajo en la difusión de estos géneros y en la formación de nuevos talentos guatemaltecos.

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Una tradición que también forma artistas

La edición de este año contó con la participación de Mario Chang, María José Morales y el barítono Ricardo Morales, además del Coro Sinfónico y la Orquesta Juvenil de Querido Arte. Ricardo Morales suma ocho años consecutivos de participar en la serenata y, en esta ocasión, la fecha tuvo también un significado familiar, pues coincidió con el día en que su abuelo cumpliría años.

Además de su carácter religioso, la serenata busca abrir oportunidades para jóvenes interesados en profesionalizarse en la música, especialmente aquellos que no cuentan con suficientes recursos o espacios para desarrollar sus capacidades artísticas.

Músicos y cantantes participan en la Serenata de la Asunción, que durante 18 años ha reunido a artistas y devotos en la celebración de la patrona capitalina. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Luego de 18 ediciones, Querido Arte prevé continuar con la Serenata de la Asunción en 2027 y mantener una actividad que, cada año, combina la devoción a la patrona capitalina con la promoción de músicos y cantantes guatemaltecos.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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