Seres queridos por siempre: homenaje a los fallecidos por coronavirus en Guatemala

Como un homenaje a las 3 mil 738 personas que perdieron la vida por la pandemia del coronavirus, Prensa Libre publica un especial para conocer los rostros de algunos de ellos.

Para rendir este homenaje se hizo una convocatoria por redes sociales para expresar sentimientos y emociones, en la cual se recibieron originalmente 198 aportes.

Lamentablemente no fue posible incluir algunas, por no tener completos los nombres o apellidos, o porque no se remitió fotografía de la persona fallecida, que era un requerimiento imprescindible.

Son esas imágenes un atisbo de la enorme dimensión de la tragedia que afronta el país.

En cada registro se detalla el nombre referido por familiares o amigos, la edad de la persona al momento de fallecer, la fecha de este año en que ocurrió su deceso y palabras en su memoria.

Las palabras resultan insuficientes para describir la nostalgia, la congoja, el anhelo de volver a escuchar esa voz o ver ese rostro amado, aunque sea una vez más. Los protocolos sanitarios han abreviado las honras fúnebres. Muchos duelos quedan sin cerrar. La emergencia ha provisto cifras que se suceden en tropel estadístico, pero detrás de ellas hay rostros, lamentos, memorias.

Por eso son tan valiosos los aportes de quienes escribieron expresiones de cariño en memoria de 163 familiares fallecidos que Prensa Libre tiene el honor de presentar como un homenaje a ellos.

Puede visitar el especial, aquí: https://mural.prensalibre.com/homenaje-fallecidos-coronavirus-guatemala/