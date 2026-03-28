Servicios públicos modificarán horarios durante la Semana Santa, con cierre de oficinas y atención en áreas esenciales

Varias instituciones públicas informaron cambios en sus horarios de atención por el asueto de Semana Santa, con cierre temporal de oficinas y continuidad en servicios esenciales, según publicaron en sus redes sociales.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) indicó que sus oficinas permanecerán cerradas en todo el país del 30 de marzo al 4 de abril del 2026.

En tanto, los servicios electrónicos continuarán disponibles de forma permanente en su portal y aplicación móvil.

Las labores se reanudarán el lunes 6 de abril, en horario normal.

La institución añadió que cinco oficinas seleccionadas tendrán jornada extendida hasta las 19.00 horas con la actividad “Noche de DPI”. Además, la sede ubicada en Plaza FPK, zona 9 de la Ciudad de Guatemala, mantendrá atención las 24 horas para inscripción de defunciones.

Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que las oficinas centrales, los centros de emisión de pasaportes y la sede migratoria regional estarán cerrados del 31 de marzo al 3 de abril del 2026.

Los servicios continuarán en los puestos fronterizos aéreos, marítimos y terrestres. Las labores se reanudarán el lunes 6 de abril.

La Municipalidad de Guatemala señaló que el Palacio Municipal permanecerá cerrado durante la semana.

Las labores se reanudarán el lunes 6 de abril del 2026. Sin embargo, los equipos de emergencia, Limpia y Verde, y la unidad de fugas mantendrán operaciones con normalidad.

En cuanto a Maycom, la entidad informó que atenderá con normalidad el lunes 30 y martes 31 de marzo, y suspenderá servicio del miércoles 1 al sábado 4 de abril.