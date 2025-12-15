Siete muertes diarias en carreteras: imprudencia y falta de control elevan cifras de accidentes

En Guatemala, los accidentes viales siguen siendo una de las principales causas de muerte, con un aumento preocupante en los últimos años. Expertos advierten sobre los riesgos de no respetar las normas de tránsito, el exceso de velocidad, la falta de protección para los pasajeros de mototaxis y la conducción en condiciones peligrosas, como la neblina o las luces de alta intensidad.

Una joven de 20 años perdió la vida en un accidente ocurrido en la calzada Atanasio Tzul y primera avenida, zona 13, mientras se dirigía a su trabajo. La mujer viajaba en un mototaxi solicitado por aplicación, cuando una colisión entre dos motocicletas provocó que cayera sobre la vía. En ese momento, una camioneta extraurbana la atropelló y continuó su marcha, causando la muerte de la joven.

Imprudencia al volante: un peligro constante

Los especialistas subrayan que el uso de mototaxis sin casco y la falta de protección básica para los pasajeros incrementan considerablemente el riesgo de fatalidades. Además, los motoristas continúan encabezando las estadísticas de accidentes graves debido a factores como el exceso de velocidad, la falta de respeto a las señales de tránsito y la imprudencia generalizada.

El caso de un motorista que cayó a un drenaje en Escuintla es otro ejemplo de cómo la negligencia puede resultar en tragedias. El conductor ignoró las señales de advertencia en un área en reparación y continuó su marcha a pesar de las restricciones temporales por trabajos municipales. Los accidentes de este tipo, que podrían evitarse con una mayor atención a las señales y condiciones de las vías, siguen ocurriendo con frecuencia.

Cifras alarmantes: la crisis vial en Guatemala

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025, se registraron 3 mil 324 muertes por accidentes de tránsito: 2 mil 846 hombres y 479 mujeres. En promedio, siete personas mueren al día en hechos viales, lo que convierte al tránsito en la segunda causa de muerte violenta en el país. Las autoridades continúan haciendo llamados a la prudencia, pero la imprudencia sigue cobrando vidas.

Los riesgos que todos conocen, pero pocos respetan

Panelistas del programa de Guatevisión Impacto Directo enfatizan que, aunque los conductores son conscientes de los riesgos, muchos deciden ignorarlos, lo que transforma la imprudencia en una tragedia. La velocidad, el uso indebido de luces y el desdén por las señales de tránsito son factores constantes en los accidentes, pero la falta de control y prevención por parte de las autoridades también contribuye al aumento de las muertes.

En el programa Impacto Directo, los invitados destacaron la importancia de exigir a los mototaxis que proporcionen casco a los pasajeros como una medida básica de seguridad. Además, llamaron a las autoridades a implementar controles más estrictos sobre el uso de luces de alta intensidad y la velocidad, así como a mejorar la supervisión en zonas con densa neblina, que incrementan el riesgo de accidentes.

Llamado a una acción urgente

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) hace un llamado urgente a los conductores para que respeten los límites de velocidad, las señales de tránsito y extremen precauciones en tramos con neblina. Asimismo, se pidió que se refuercen los controles sobre el uso de luces y el equipo de protección, especialmente en motocicletas, para evitar más muertes innecesarias.

