Simulacro nacional 2026 en Guatemala: Conred pondrá a prueba la capacidad de respuesta institucional ante un terremoto

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) efectuará el martes 24 de febrero el Simulacro Nacional por Sismo 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante un terremoto, informaron las autoridades.

La hora del ejercicio no será divulgada, debido a que se busca simular un evento real, como el que ocurrió hace 50 años y que dejó miles de muertos y un país sumido en las ruinas.

Según explicó Valeria Urizar, vocera de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, los sismos no se pueden predecir, por lo que la intención es que la población esté preparada para reaccionar de manera adecuada ante una emergencia.

En el simulacro participarán centros públicos y privados, centros académicos y empresas que se inscribieron por medio de un código QR. No obstante, la vocera indicó que quienes no hayan completado el registro también pueden sumarse al ejercicio.

Además, se contará con la participación de las 22 gobernaciones departamentales y las 340 municipalidades del país, lo que implicará movilización de cuerpos de socorro, ambulancias y otras instituciones.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales durante el desarrollo del simulacro.

Urizar señaló que el propósito es fortalecer la coordinación interinstitucional, en un contexto en el que Guatemala conmemora 50 años del terremoto de 1976, experiencia que evidenció la necesidad de una respuesta articulada ante desastres naturales.

Recomendaciones ante un sismo

Entre las principales recomendaciones figuran conocer previamente los puntos de reunión y las rutas de evacuación, identificar a las autoridades responsables en cada centro de trabajo o comunidad y mantener la calma.

La vocera recordó que evacuar no significa regresar a las viviendas o permanecer en áreas de riesgo, sino dirigirse al punto de reunión establecido y esperar la autorización de las autoridades antes de retomar actividades.

El Simulacro Nacional por Sismo 2026 busca reforzar la preparación ciudadana y mejorar la respuesta institucional ante un eventual terremoto.

En antesala al #MacroSimulacro2026, miembros de la institución realizan un simulacro en diferentes escenarios, fortaleciendo coordinación, habilidades y tiempos de respuesta.



