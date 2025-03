Sin seguro y sin apoyo: sobrevivientes de accidentes de tránsito se sienten olvidados

El primer pensamiento de Santos Navas, mientras se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos de la camioneta, no fue su dolor, ni la gravedad de sus heridas.

En ese momento, no comprendía qué había sucedido y no se podía mover, pero algo lo aterraba más que el caos a su alrededor: sus cuatro hijos pequeños y su esposa que también viajaban en el bus.

El accidente de tránsito, que ocurrió en el 2008 cerca del kilómetro 14 de la ruta hacia la colonia Maya, zona 18, marcó su vida.

El impacto había sido brutal. La camioneta en la que viajaba con su familia se estrelló con tal fuerza que la cabina quedó completamente aplastada.

Estaba abrumado, con la piel de la cabeza arrancada, y lesiones que dejaron su cuerpo completamente inmovilizado por el desplazamiento de cinco vértebras cervicales.

"Cuando me desperté, no entendía lo que pasaba. Estaba atrapado entre los hierros, no me podía mover, y lo único que quería saber era si mis hijos y mi esposa estaban bien", recordó, ahora con 72 años, en una entrevista a Prensa Libre.

Afortunadamente sus hijos pequeños no resultaron gravemente heridos, y su esposa también sobrevivió, pero la tragedia para Navas estaba lejos de terminar.

El vacío del seguro obligatorio en Guatemala

Aunque sus hijos sobrevivieron, él enfrentó años de recuperación sin contar con un seguro médico que cubriera los tratamientos.

“Tuve que pedir préstamos y buscar ayuda como fuera, porque si no, no habría podido seguir adelante”, recuerda.

El sistema público de salud no logró cubrir sus necesidades médicas.

La severidad de su propio estado de salud lo haría enfrentar años de recuperación, varias cirugías y una nueva forma de vida que nunca había imaginado.

En medio de esa angustia, Navas se enfrenta a una realidad aún más complicada y es un hecho que se ha convertido en una realidad recurrente en muchos accidentes en Guatemala, la falta de cualquier cobertura de salud o indemnización, por la inexistencia de un seguro obligatorio para terceros en el país.

El conductor responsable huyó, evadió la justicia y no asumió gastos de reparación.

Este vacío deja a las víctimas de accidentes de tránsito sin respaldo médico ni económico.

Asimismo, María, una joven de Totonicapán, vivió una experiencia similar en noviembre del 2024, cuando un microbús retrocedió sin percatarse que ella estaba allí. La atropelló y al prensarla contra una pasarela perdió una pierna.

Pero el responsable contrató abogados para reducir los cargos y no respondió por los daños.

Marcos Batz, también de Totonicapán, sufrió la amputación de una pierna después de ser atropellado por un picop. El conductor no tenía seguro y evadió también los cargos.

La rehabilitación de Batz quedó a cargo de su familia.

La falta de un seguro obligatorio en Guatemala es motivo de debate entre sectores que se oponen a su implementación y organizaciones que abogan por garantizar la atención a las víctimas.

Hospitales sin medicamentos, familias endeudadas y pacientes sin atención especializada reflejan las consecuencias de este vacío legal.

Las víctimas deben costear cirugías, terapias y traslados sin tener suficiente respaldo institucional.

Insisten en una solución estructurada

Entidades como Guate por Guate y la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito insisten en la necesidad de un marco legal que obligue a los conductores a contar con un seguro de responsabilidad civil para terceros.

César Brol, promotor del reglamento, afirma: “Este seguro no es para beneficiar a un grupo privilegiado, sino para garantizar que cualquier víctima reciba el apoyo económico que necesita, sin importar su condición social o económica”.

Brol advierte que el éxito del seguro obligatorio dependerá de una metodología clara y viable por parte del Gobierno. “Es crucial que cubra gastos médicos y otros costos derivados. Esto no solo es una medida preventiva, sino una forma de brindar tranquilidad a las familias”, resaltó.

“Nos dejaron solos”

“Nosotros no sabíamos cómo funcionaba el sistema de justicia. Todo parecía estar en nuestra contra”, dice Navas, quien logró superar la depresión con apoyo de organizaciones civiles.

Aún espera justicia y reparación por un hecho que le cambió la vida.

Navas suplica por la ayuda del Programa del Adulto Mayor, ya que enfrenta una situación de vulnerabilidad extrema.

Con su salud deteriorada y las secuelas del accidente que lo dejaron con secuelas físicas y emocionales, ve en este programa una posible fuente de apoyo que le permitiría mejorar su calidad de vida.

Ante su difícil situación, hace la petición con la esperanza de recibir un alivio, aunque sea mínimo.

