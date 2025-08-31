Sismo de magnitud 5 se registró en México la tarde de este domingo

Las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportaron un sismo la tarde de este domingo 31 de agosto.

El evento con una intensidad de 5 grados tuvo como epicentro una zona de México, según el informe divulgado por las autoridades.

El epicentro fue a 6 kilómetros de Nuevo Vicente Guerrero, El Chichonal, México.

La hora exacta del sismo fue a las 12:21 horas a una profundidad de 177 kilómetros.

Aunque el evento no fue de riesgo para el país, autoridades recomiendan estar informados sobre este tipo de fenómenos.

En las últimas semanas, algunas zonas del país han sido afectadas por sismos.