Sismo de magnitud 5 se registró en México la tarde de este domingo

Comunitario

Sismo de magnitud 5 se registró en México la tarde de este domingo

El evento no fue sensible en territorio guatemalteco, pero las autoridades recomiendan estar informados de este tipo de sucesos.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

|

El evento fue reportado al filo del mediodía. Fotografía: Insivumeh.

Las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportaron un sismo la tarde de este domingo 31 de agosto.

El evento con una intensidad de 5 grados tuvo como epicentro una zona de México, según el informe divulgado por las autoridades.

El epicentro fue a 6 kilómetros de Nuevo Vicente Guerrero, El Chichonal, México.

LECTURAS RELACIONADAS

Los módulos temporales instalados en el Hospital Nacional de Amatitlán atienden a decenas de pacientes de comunidades cercanas. (Foto Prensa Libre: Cortesía del CIV)

Habilitan módulos prefabricados en el Hospital Nacional de Amatitlán tras daños por sismos

temblor en Guatemala julio 2025 secuencia sismica

Temblores en Guatemala: expertos explican si es normal la cantidad de sismos registrados en 2025

La hora exacta del sismo fue a las 12:21 horas a una profundidad de 177 kilómetros.

Aunque el evento no fue de riesgo para el país, autoridades recomiendan estar informados sobre este tipo de fenómenos.

En las últimas semanas, algunas zonas del país han sido afectadas por sismos.

ESCRITO POR:

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

Lee más artículos de REDACCIÓN PRENSA LIBRE

ARCHIVADO EN:

Insivumeh Sismos Temblores 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre