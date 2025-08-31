Comunitario
Sismo de magnitud 5 se registró en México la tarde de este domingo
El evento no fue sensible en territorio guatemalteco, pero las autoridades recomiendan estar informados de este tipo de sucesos.
El evento fue reportado al filo del mediodía. Fotografía: Insivumeh.
Las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportaron un sismo la tarde de este domingo 31 de agosto.
El evento con una intensidad de 5 grados tuvo como epicentro una zona de México, según el informe divulgado por las autoridades.
El epicentro fue a 6 kilómetros de Nuevo Vicente Guerrero, El Chichonal, México.
La hora exacta del sismo fue a las 12:21 horas a una profundidad de 177 kilómetros.
Aunque el evento no fue de riesgo para el país, autoridades recomiendan estar informados sobre este tipo de fenómenos.
En las últimas semanas, algunas zonas del país han sido afectadas por sismos.
PRELIMINAR:— Servicio Sismológico de Guatemala (@ssgin3) August 31, 2025
Sismo registrado a 6 km N de Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal), México. #Temblor #TemblorGT #Sismo #SismoGT pic.twitter.com/Q2hS0C3vc0