Sismos en Guatemala: tres temblores se registran en las últimas horas

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Sismos en Guatemala: tres temblores se registran en las últimas horas

Tres temblores con epicentro en el océano Pacífico fueron registrados en las últimas horas.

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SISMO EN GUATEMALA. 27.10.2026

Ubicación del epicentro del sismo a las 6.25 horas este 27 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen del Insivumeh)

Tres temblores, uno de magnitud 4.1, han sido registrados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en las últimas horas, según sus reportes.

La información detalla que a las 23.57 horas del lunes 26 de octubre se registró un sismo de magnitud 4.1, con una profundidad de 12 kilómetros y epicentro en el océano Pacífico.

Posteriormente, a las 2.06 horas de este martes 27 de octubre, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 3.7, también con epicentro en el océano Pacífico y a una profundidad de 5 kilómetros.

Según usuarios de redes sociales, el movimiento telúrico fue sensible en Huehuetenango.

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La actividad sísmica continuó a las 6.25 horas, cuando se registró otro temblor de magnitud 4, con epicentro en el océano Pacífico y a una profundidad de 4 kilómetros.

Para leer más: Terremoto de 1976: el resumen trágico día en Guatemala

En lo que va del 2026, el Insivumeh ha contabilizado 6 mil 989 sismos, de los cuales 159 han sido sensibles en el territorio nacional.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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