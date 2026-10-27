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Sismos en Guatemala: tres temblores se registran en las últimas horas
Tres temblores con epicentro en el océano Pacífico fueron registrados en las últimas horas.
Ubicación del epicentro del sismo a las 6.25 horas este 27 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen del Insivumeh)
Tres temblores, uno de magnitud 4.1, han sido registrados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en las últimas horas, según sus reportes.
La información detalla que a las 23.57 horas del lunes 26 de octubre se registró un sismo de magnitud 4.1, con una profundidad de 12 kilómetros y epicentro en el océano Pacífico.
Posteriormente, a las 2.06 horas de este martes 27 de octubre, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 3.7, también con epicentro en el océano Pacífico y a una profundidad de 5 kilómetros.
Según usuarios de redes sociales, el movimiento telúrico fue sensible en Huehuetenango.
La actividad sísmica continuó a las 6.25 horas, cuando se registró otro temblor de magnitud 4, con epicentro en el océano Pacífico y a una profundidad de 4 kilómetros.
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En lo que va del 2026, el Insivumeh ha contabilizado 6 mil 989 sismos, de los cuales 159 han sido sensibles en el territorio nacional.
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