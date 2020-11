Sistema de baja presión se fortalece a Depresión Tropical 31 y podría llegar como huracán a Centroamérica

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que el Centro Nacional de Huracanes informa que el sistema de baja presión en el mar Caribe se fortaleció a Depresión Tropical 31.

Se ubica a 500 kilómetros al sur sureste de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

De acuerdo con la trayectoria, la Depresión 31 llegará como huracán a la región centroamericana, se moverá sobre Honduras y luego a territorio guatemalteco.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este sistema actualmente se encuentra en 14.2 latitud norte y 74.3 longitud oeste y su trayectoria es hacia el oeste suroeste a 12 kilómetros por hora.

Se pronostica incremento en las lluvias a partir del domingo 15 de noviembre conforme se acerque a Guatemala, generando condiciones de tipo temporal, especialmente del norte al centro del país.

El Centro Nacional de Huracanes añadió que existe el riesgo de impactos peligrosos de vientos, marejadas ciclónicas y lluvias en partes de Nicaragua y Honduras a partir del domingo por la noche.

También es probable que la noche de este viernes 13 de noviembre se emitan alertas de huracán para una parte de esta área.

Añade que hasta el miércoles próximo por la mañana, las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones repentinas e inundaciones en partes de Haití, Jamaica y América Central.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados ​​por las fuertes lluvias podrían ser importantes en Centroamérica debido a los esfuerzos de recuperación en marcha después del huracán Eta.

