Los recientes daños que presenta el puente Belice se suman a otros localizados en años anteriores y que significaron millones para su reparación, entre lo invertido figura una báscula para regular el peso de los camiones y proteger la estructura y el asfalto, un sistema que debería estar bajo la responsabilidad de la municipalidad y el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), pero nunca se ha puesto en funcionamiento.

En enero de 2023, la municipalidad anunció que se necesitaban hacer trabajos de “urgencia” que consistieron en la fundición de una de las uniones de la estructura, específicamente en el carril que comunica de la ruta al Atlántico hacia la calzada José Milla y Vidaurre. Esta reparación se hizo después de que en el 2018, el gobierno inviertira Q44 millones para reforzar la estructura que fue inaugurada en 1958.

Los trabajos que estuvieron a cargo del Grupo Muratori, S.A.,consistieron en el reacondicionamiento de la capa de rodadura existente —asfalto—, pintura del barandal, ensayos para determinar la capacidad y comportamiento del puente para soportar la carga vehicular actual.

Sistema abandonado

Para proteger la estructura del puente y la carpeta asfáltica recién reemplazada se instaló una báscula a un costo de Q990 mil, que consiste en la incrustación de sensores en el asfalto para medir el peso del transporte de carga.

El sistema incluye la instalación de cuatro cámaras en los costados del puente, las cuales captarían todas las características de los automóviles, como placas, hora y fecha en que pasan por el lugar.

Esa información se enviaría a un centro de mando que estaría a cargo de la municipalidad capitalina y que emitiría las multas para quienes no cumplieran con los parámetros de peso, regulados en el Reglamento para el control de pesos y dimensiones de vehículos automotores de carga y sus combinaciones, vigente desde 2010.

En su momento, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) que velaron por la instalación de la báscula, indicaron que otro de los objetivos era minimizar el impacto que el transporte de carga tiene en la infraestructura vial del país, pues tanto puentes como carreteras están diseñadas para soportar determinadas cantidades de peso. La instalación de dicho sistema fue paralela a la reparación de veinticuatro kilómetros de asfalto en el Anillo Periférico.

Sin función

Hector Fajardo, director General de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), sostiene que nunca hubo una información oficial por parte del gobierno para anunciar el funcionamiento de la báscula que fue instalada en 20219. No obstante, afirma que los transportistas cumplen con las normativas de peso, si se toma en cuenta que hay medidores de peso o básculas que funcionan en los puertos.

Responsabilidad compartida

Foscolo Liano, gerente del Grupo Muratori, afirma que cumplieron los procedimientos y los equipos de la báscula se encuentran en buen estado. Sin embargo, sostiene que el funcionamiento depende de las coordinaciones entre el CIV y la municipalidad apitalina.

“Los equipos están instalados pero está en proceso de que empiece a funcionar, en este momento no se pueden recabar datos, el sistema funciona pero falta que se encuentre un procedimiento para que alguien recopile los datos y coloque las multas”, dice Liano.

Agregó: “Es una combinación de la dirección general de caminos y la municipalidad, ambos deben ponerse de acuerdo para recabar los datos y utilizarlos”.

Liano considera que no es un desacuerdo entre las entidades, y más bien se trata de un proceso "lento y burocrático", para contratar personal que maneje los programas. Se intentó obtener una postura con personeros de la municipalidad capitalina perono fue posible, por parte del CIV se respondió que "Las básculas no están en operación, debido a que no han sido entregadas por Muratori, este equipo está contemplado en el plan de mejoramiento del año 2017, por esa razón aún no ha sido liquidado".

La concejal II del Partido Unionista, Alessandra Gallio, sostiene que el puente Belice es parte de una carretera nacional y es la dirección general de Caminos la que debe hacerse cargo de la báscula y de emitir las multas para los camiones que sobrepasen el peso establecido.

“El puente es parte de la CA-9 y no le compite a la municipalidad porque se convierte en una carretera nacional y le compete a Caminos, y a mi criterio la báscula la debería recibir caminos y ellos debería hacerse cargo de los cobros,como antes había la carretera al puerto. Caminos es el rector de las carreteras nacionales”, afirmó.

Gallio recordó que cuando hicieron el proyecto de aerometro, solicitaron el uso de toda calzada Roosevelt. Sin embargo se les informó que era una ruta nacional.

Remodelación del puente

En cuanto a los daños recientes que presenta el puente Belice, Liano dice que lo que se ve en las fotos "no tienen mayor trascendencia", pero sí hay que repararlo, y asegura el puente funciona en "toda su capacidad".

Agregó que cuando hicieron los remozamientos descubrieron que los daños ya existían existian.

"Esos daños se repararon y luego por el constante uso se producen nuevos daños, por eso hay que monitorearlo constantemente, y el mantenimiento lo maneja Covial", aseguró.

Aldo García, exministro de Comunicaciones, refiere que el control de pesos y la instalación de básculas es importante para que el transporte de carga no dañe más la estructura del puente Belice y el asfalto a nivel nacional.

“Hay una regulación de la carga que debe llevar el transporte pesado, pero no se respeta y esa sobrecarga es parte de lo que provoca daños en la infraestructura vial”, acotó.

Multas por exceder pesos

El reglamento de pesos establece que a los infractores primero se les hará un llamado de atención, si incumplen y es reincidente se procede con las sanciones, que pueden llegar a los Q1 mil 500, más Q70 por cada cien kilogramos -220 libras- que se sobrepase.

Por excederse en los pesos brutos autorizados: