“Nos prometieron número”: La espera de adultos mayores por una dosis de vacuna

Bancos y sombrillas fueron usadas por las personas que esperaron por una dosis de la vacuna contra el covid-19 este Viernes Santo. Foto: María Reneé Barrientos

Decenas de personas de la tercera edad llegaron este Viernes Santo a los tres centros de vacunación habilitados en la capital para ser inmunizados. Desde alrededor de las 6 de la mañana las filas de adultos mayores era evidente y, mientras pasaban los minutos, las filas se hacían más largas.

A pesar de que muchos estaban esperando de pie, en aglomeraciones, bajo los fuertes vientos y la lluvia, la mayoría prefirió esperar y estar más cerca de la vacunación.

Jaime Hernández de 86 años llegó a las 9 de la mañana al Parque Érick Barrondo, junto a su esposa, con la esperanza de tener una dosis de vacuna.

“Hay personas que vinieron a las 6 de la mañana y todavía están por aquí. Solo nos dicen que van a dar números, pero como que ya van dos veces que se acaban las tandas de vacunas, dicen que van a dar número, pero no los están dando” dijo Hernández.

Rosa Sánchez de 73 años empezó a hacer fila, en el mismo lugar, desde las 7 de la mañana. Molesta por las horas de espera, mencionó que después del desorden que hubo este viernes en los centros de vacunación, “en cualquier país ya hubieran despedido a la ministra”, dijo y agregó: “Tengo una invitación para la ministra de Salud para que mande aquí a su mamá o a su abuelita porque estoy segura de que después de eso hace lo que tiene que hacer como ministra”.

Otra persona, que prefirió no dar su nombre, iba acompañando a su mamá. Comentó que empezó a hacer la cola desde las 6 de la mañana y horas después les informaron que ya no había vacunas, pero que les darían un número con firma y sello para recibir la vacuna sin informales si sería este mismo viernes.

Además, la señora agregó que “Ahorita acaban de ingresar a 10 personas que no hicieron cola, que no son de la tercera edad, que no tienen condiciones especiales visibles, y los pasaron adelante”.

Muchas de las personas mayores se manifestaron diciendo que si el Ministerio de Salud ya no tenía vacunas qué los tenían haciendo ahí parados sin decirles nada.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, emitió un comunicado mostrando su preocupación y exigiendo al Ministerio de Salud que provea a los centros de vacunación los recursos humanos y materiales para atender la demanda.

El parque Érick Barrondo y el polideportivo de Gerona cerraron sus puertas dejando afuera a cientos de adultos mayores que hicieron cola por más de 8 horas.

En la actualidad, está activa la fase 1 de vacunación que incluye a personal médico, de primera línea y todos los trabajadores de la salud que tienen un mayor riesgo personal de exposición a la infección del covid-19 y de transmitir esa infección a pacientes susceptibles y vulnerables en entornos de atención de salud.

El Ministerio de Salud reiteró este viernes que la fase 2 aún no da comienzo, sin embargo, fueron atendidas personas, sobre todo mayores de 90 años, que se acercaron en las últimas horas a los centros de vacunación.

El 25 de marzo, la ministra de Salud, Amelia Flores, se refirió a casos en donde personas que no tienen relación con pacientes de covid-19 o que no están incluidos en la primera fase de vacunación podrían incurrir en el delito de fraude. “Yo no me puedo identificar como personal que coordina una clínica cuando esa no es mi ocupación”, dijo la funcionaria sobre personas que fueron inmunizados sin que su condición se ajuste a las fases previstas en el Plan Nacional de Vacunación.