Suspenden actividades culturales

Debido a las disposiciones emitidas en el Decreto Gubernativo No. 6-2021, el pasado viernes 13 de agosto, autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio del Deporte y la Recreación, han tomado la decisión de cancelar las actividades recreativas programadas de dicha cartera hasta nuevo aviso.

Por este medio se exhorta a los ciudadanos a respetar todas las medidas de bioseguridad, dando cumplimiento a las disposiciones brindadas.

El MCD reafirma su compromiso de resguardar la salud de la población en general, por lo que hace de su conocimiento que los Centros Deportivos seguirán funcionando con regularidad, tomando las medidas de prevención correspondientes.

Entre las actividades que estaba realizando la cartera, se encontraban obras de teatro y presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las disposiciones dictadas por el presidente estarán vigentes durante 30 días desde su publicación.

Entre las medidas que anuncio el ejecutivo resalta la prohibición de actividades que no respeten en aforo permitido.

Limitar la movilidad de las personas de 22:00 a 4:00 horas.

El mandatario señaló que no estarán autorizados los eventos públicos, como reuniones sociales y recreativas, que no son necesarias, pero no aclara el tema de los servicios religiosos.