Temblor de magnitud 5.4 se registra este 13 de julio en México y es sensible en Guatemala

Un temblor de magnitud 5.4 fue registrado este lunes 13 de julio con epicentro en territorio mexicano, pero también fue reportado en el suroccidente de Guatemala.

Según el Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez, el temblor se registró a las 19:19 horas, con epicentro a 14 kilómetros de Puerto Madero, México.

El ente científico detalló que la profundidad del sismo fue de 21 kilómetros.

Pobladores del suroccidente de Guatemala reportaron que el temblor fue sensible en puntos como Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez.

De forma preliminar, mediante la aplicación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se informó que el sismo tuvo una magnitud de 4.4.

Luego, el Insivumeh detalló que el temblor tuvo una magnitud de 5.4, en el Océano Pacífico y en las costas de México.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, ante situaciones de emergencia como los temblores, es importante mantener la calma, tener lista la mochila de las 72 horas y activar el plan familiar de respuesta.

“Ante cualquier situación de emergencia o desastre, active el Sistema Conred llamando a los cuerpos de socorro, a las autoridades de su localidad o al número de emergencia nacional 119”, indicó la Conred.