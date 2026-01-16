Temblores de magnitudes 5.9 y 3.1 han sido registrados este viernes

Dos temblores han sido reportados la madrugada de este viernes 16 de enero.

TEMBLOR 16 DE ENERO 2026

Mapa muestra epicentro del temblor la madrugada del 16 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen Insiivumeh)

El Insivumeh informó que la madrugada de este viernes 16 de enero se registró un temblor con epicentro en el océano Atlántico.

El movimiento telúrico ocurrió a las 0.08 horas, con magnitud de 5.9.

La profundidad registrada fue de 5.40 kilómetros, según el Insivumeh.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, el sismo fue sensible en algunos puntos de Guatemala y Honduras.

A las 5.14 horas, el Servicio Sismológico de Guatemala registró otro sismo de magnitud 3.1, con epicentro a 7 kilómetros de Omoa, Honduras.

Según el último reporte del Insivumeh, en las últimas horas se han registrado 34 sismos, de los cuales uno fue sensible.

En lo que va del 2026 se han reportado 349 sismos, de los cuales seis han sido sensibles.

