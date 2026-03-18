Insivumeh reporta temblor de magnitud 5.2 con epicentro en Izabal  

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Insivumeh reporta temblor de magnitud 5.2 con epicentro en Izabal  

El Insivumeh da detalles del temblor registrado este miércoles 18 de marzo en Guatemala.

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SISMO 18 DE MARZO

Mapa muestra epicentro del sismo este 18 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, a las 11.35 horas de este miércoles 18 de marzo se registró un temblor de magnitud 5.2.

El epicentro fue en el departamento de Izabal y la profundidad, de 10 kilómetros.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la población mantener la calma y ubicar las rutas de evacuación como medida de prevención.

Según la Cruz Roja Guatemalteca, el sismo fue sensible en el nororiente y el centro del país, por lo que desarrolla monitoreos.

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El Insivumeh añadió que en las últimas 24 horas se han registrado al menos 25 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.

En lo que va del 2026, en Guatemala se han registrado 1 mil 612 sismos; de estos, 33 han sido sensibles.

El Servicio Sismológico de Guatemala también reportó el sismo con el epicentro a 14 kilómetros de Gualán, Zacapa.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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