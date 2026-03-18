Insivumeh reporta temblor de magnitud 5.2 con epicentro en Izabal  

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, a las 11.35 horas de este miércoles 18 de marzo se registró un temblor de magnitud 5.2.

El epicentro fue en el departamento de Izabal y la profundidad, de 10 kilómetros.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la población mantener la calma y ubicar las rutas de evacuación como medida de prevención.

Según la Cruz Roja Guatemalteca, el sismo fue sensible en el nororiente y el centro del país, por lo que desarrolla monitoreos.

El Insivumeh añadió que en las últimas 24 horas se han registrado al menos 25 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.

En lo que va del 2026, en Guatemala se han registrado 1 mil 612 sismos; de estos, 33 han sido sensibles.

El Servicio Sismológico de Guatemala también reportó el sismo con el epicentro a 14 kilómetros de Gualán, Zacapa.

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