Insivumeh registra tres temblores este 28 de agosto con epicentro en Escuintla y el Pacífico

El Insivumeh informó que durante este viernes 28 de agosto se han registrado tres temblores con epicentro en Escuintla y el océano Pacífico.

Uno de los sismos se registró a las 1.30 horas, con epicentro en las costas de Escuintla, magnitud 3 y profundidad de 65.9 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico ocurrió a las 4.25 horas, con magnitud 3.7 y profundidad de 68.5 kilómetros. El epicentro fue en el departamento de Escuintla.

El tercero, según los registros, ocurrió a las 4.39 horas. La magnitud fue de 3.3, la profundidad fue de 34.8 kilómetros y el epicentro fue detectado en el océano Pacífico.

De acuerdo con los datos del Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 35 sismos, ninguno sensible.

En lo que va del 2026, el Insivumeh suma 5 mil 392 movimientos telúricos, de los cuales 138 han sido sensibles.

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