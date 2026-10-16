Temblor de magnitud 5.1 y otros dos sismos registra el Insivumeh en las últimas horas

Entre la noche del jueves 15 de octubre y la mañana del viernes 16, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró tres temblores con epicentro en distintos puntos.

A las 5.39 horas de este viernes se registró un movimiento telúrico de magnitud 5.1, con epicentro en las costas del Pacífico mexicano, a una profundidad de 44.99 kilómetros.

Según reportes de usuarios de redes sociales, el sismo fue sensible en Quetzaltenango; Concepción Tutuapa, San Marcos, y algunos sectores de Huehuetenango.

A las 22.42 horas del jueves se registró otro temblor, esta vez de magnitud 4.3, con epicentro en las costas de Retalhuleu, a una profundidad de 3.98 kilómetros.

Otro sismo, de magnitud 3, ocurrió a las 21.50 horas del jueves, con epicentro en las costas de Escuintla, a una profundidad de 33.95 kilómetros.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas se registraron 59 sismos, de los cuales dos fueron sensibles.

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En lo que va del 2026, el Insivumeh contabiliza 6 mil 611 temblores, de los cuales 153 han sido sensibles.

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