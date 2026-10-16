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Temblor de magnitud 5.1 y otros dos sismos registra el Insivumeh en las últimas horas
En las últimas horas se han registrado tres temblores con epicentros en distintos puntos, según el Insivumeh.
Un temblor da magnitud 5.1 , con epicentro en las costas del Pacífico mexicano, quedó registrado este 16 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)
Entre la noche del jueves 15 de octubre y la mañana del viernes 16, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró tres temblores con epicentro en distintos puntos.
A las 5.39 horas de este viernes se registró un movimiento telúrico de magnitud 5.1, con epicentro en las costas del Pacífico mexicano, a una profundidad de 44.99 kilómetros.
Según reportes de usuarios de redes sociales, el sismo fue sensible en Quetzaltenango; Concepción Tutuapa, San Marcos, y algunos sectores de Huehuetenango.
A las 22.42 horas del jueves se registró otro temblor, esta vez de magnitud 4.3, con epicentro en las costas de Retalhuleu, a una profundidad de 3.98 kilómetros.
Otro sismo, de magnitud 3, ocurrió a las 21.50 horas del jueves, con epicentro en las costas de Escuintla, a una profundidad de 33.95 kilómetros.
De acuerdo con el reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas se registraron 59 sismos, de los cuales dos fueron sensibles.
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En lo que va del 2026, el Insivumeh contabiliza 6 mil 611 temblores, de los cuales 153 han sido sensibles.
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