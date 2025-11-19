Temblor de magnitud 5 se registra en aguas del Pacífico este 19 de noviembre

Temblor de magnitud 5 sacudió este 19 de noviembre la costa del Pacífico, cerca de Santa Rosa, a las 15.09 horas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este 19 de noviembre se registró un sismo de magnitud 5 frente a las costas del Pacífico.

Según el ente científico, el movimiento telúrico ocurrió a las 15.09 horas, a una profundidad de 61 kilómetros, cerca de las costas de Santa Rosa.

Los cuerpos de socorro indicaron que efectuarán monitoreos para determinar si se reportaron personas afectadas.

En las últimas 24 horas, el Insivumeh ha registrado 35 temblores, de los cuales dos fueron sensibles.

En lo que va del 2025, se han contabilizado 10 mil 860 temblores, de los cuales 284 han sido sensibles.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población mantener preparada una mochila de emergencia con agua, ropa, frazadas, botiquín de primeros auxilios, linterna, comida enlatada, herramientas, copias de documentos importantes, un radio y un kit de emergencia para mascotas.

