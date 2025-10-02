Tormenta colapsa vías en la capital, Mixco y Villa Nueva: árboles caídos, derrumbes e inundaciones

Las intensas lluvias de este jueves 2 de octubre causaron serios problemas de movilidad en puntos clave de la ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva. Las autoridades de tránsito reportaron múltiples emergencias relacionadas con caída de árboles, inundaciones, derrumbes menores y poca visibilidad.

En Mixco, un árbol colapsó en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt y cayó sobre un vehículo que se desplazaba hacia el occidente. A pesar de la magnitud del incidente, los ocupantes resultaron ilesos. El tramo fue parcialmente bloqueado por las correntadas y la presencia del árbol en la vía.

En la zona 10 de Mixco, especialmente en la colonia La Comunidad, vecinos reportaron inundaciones severas. Algunas calles presentan niveles de agua de hasta un metro de altura, lo que ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal.

También en ese municipio, se reportó lluvia acompañada de viento y granizo. En el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, en sentido hacia San Lucas Sacatepéquez, un pequeño derrumbe afectó el carril derecho. Personal de la Municipalidad de Mixco trabaja en el retiro del material para restablecer el paso.

En la capital, se registraron anegamientos en varios puntos del Periférico, especialmente en las cercanías del viaducto de Novicentro y la calzada Aguilar Batres. La 36 calle de esta última también presenta serias dificultades por acumulación de agua.

Mientras tanto, en Villa Nueva, aunque sin incidentes mayores reportados hasta este momento, el paso se ha complicado en la Aguilar Batres, donde la combinación de lluvia y tráfico genera retrasos considerables.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a manejar con precaución, debido a la visibilidad reducida, la presencia de obstáculos en la vía y el riesgo de correntadas repentinas en calles y avenidas de alto flujo vehicular.