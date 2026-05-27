Tormentas eléctricas y fuertes lluvias afectan varias zonas de la capital

Las lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, afectaron varios sectores de la Ciudad de Guatemala, mientras una tormenta ingresó desde el norte de la capital y avanzó hacia el sur, según reportes meteorológicos y cuerpos de socorro. Las condiciones provocaron complicaciones en el tránsito vehicular, caída de árboles y riesgo de inundaciones en distintas rutas del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la segunda onda del este que transitó recientemente por Guatemala incrementó la nubosidad y las lluvias en gran parte del territorio nacional, principalmente en regiones del sur y centro del país. La institución indicó que las condiciones inestables continuarán durante la tarde y noche, con posibilidad de tormentas severas, fuertes vientos y caída de granizo en sectores montañosos.

Conductores avanzan con dificultad bajo la lluvia y actividad eléctrica en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala. (Video: Prensa Libre, Ercik Ávika).

La Cruz Roja Guatemalteca reportó lluvia fuerte con tormenta eléctrica en las zonas 1 y 4 de la Ciudad de Guatemala. Además, usuarios en redes sociales informaron sobre acumulación de agua, baja visibilidad y tránsito lento en distintas rutas del área metropolitana. Las autoridades recomendaron precaución a motoristas y conductores para evitar percances viales.

⛈️ Lluvia fuerte con actividad eléctrica en zona 4 de Ciudad de Guatemala. ⚠️ Precaución al conducir por el sector.



Envíanos tus reportes por Telegram 👉 https://t.co/WJm9PK8DmJ y en caso de emergencia llama al 125 de #CruzRojaGT.



No Podemos Parar, Afuera Nos Necesitan pic.twitter.com/lLEILz6cJS — CruzRojaGT (@CruzRojaGT_) May 27, 2026

⛈️ Lluvia fuerte con actividad eléctrica en zona 1 de Ciudad de Guatemala. ⚠️ Precaución al conducir por el sector.



Envíanos tus reportes por Telegram 👉 https://t.co/WJm9PK8DmJ y en caso de emergencia llama al 125 de #CruzRojaGT.



No Podemos Parar, Afuera Nos Necesitan pic.twitter.com/sKftzgg5gB — CruzRojaGT (@CruzRojaGT_) May 27, 2026

Tormenta provoca caída de árboles y bloqueos

En Alta Verapaz, una violenta tormenta fue reportada en la aldea Bancab, San Pedro Carchá. Mientras tanto, en Retalhuleu, las lluvias provocaron la caída de varios árboles en la ruta hacia Champerico, lo que generó bloqueos parciales y complicaciones para automovilistas.

Violenta tormenta provoca caída de varios árboles en n la ruta de Retalhuleu hacia Champerico pic.twitter.com/oHEpfsifp3 — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) May 27, 2026

Uno de los incidentes ocurrió en el kilómetro 205 de la ruta RN-9, jurisdicción de la aldea Biloma, Retalhuleu, donde árboles caídos obstruyeron el paso vehicular tras varias horas de lluvia y fuertes vientos.

Especialistas señalaron que las altas temperaturas registradas durante los últimos días favorecen la formación de tormentas eléctricas severas, especialmente en áreas montañosas y volcánicas. Estas condiciones también incrementan el riesgo de cortes de energía eléctrica por descargas atmosféricas.

Autoridades recomiendan precaución ante las tormentas registradas en distintos puntos del país. (Video: Prensa Libre, Ercik Ávika).

Conred alerta por riesgo de inundaciones y deslizamientos

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que los remanentes de una onda del este continuarán generando lluvias acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

Los remanentes de humedad del paso de una onda del este generan lluvias en distintas zonas del país.



Entérate sobre sus efectos ingresando a ➡️ https://t.co/LNK1rRPKbt



Recuerda reportar cualquier situación de emergencia llamando al número de télefono de emergencia nacional 119. pic.twitter.com/wWR5mngVof — CONRED (@ConredGuatemala) May 27, 2026

La entidad advirtió que las condiciones climáticas favorecen emergencias como crecidas repentinas de ríos, inundaciones, caída de árboles, derrumbes y deslizamientos. Además, recomendó identificar áreas seguras, evitar cruzar calles inundadas o ríos crecidos y preparar la mochila de las 72 horas con agua potable, alimentos, ropa y documentos importantes.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.