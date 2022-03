Trabajadores del Hospital Roosevelt siguen sin percibir salarios atrasados y protestan frente al Ministerio de Salud

Trabajadores del Hospital Roosevelt, incluidos médicos, salieron de nuevo a las calles este miércoles 2 de marzo para exigir el pago de dos meses de salario atrasados y advierten con incrementar las medidas de hecho si las autoridades de Salud no resuelven la situación en las próximas horas.

Los trabajadores afectados por la falta de pago son los contratados bajo el subgrupo 18 bajo los renglones 182 y 189, quienes desde enero de 2022 no han recibido su salario.

Entre los afectados hay personal de fisioterapia, médicos, trabajadores sociales, personal de intendencia y de todas las áreas que están contratados bajo ese renglón.

Por lo anterior, este miércoles los salubristas protestaron de nuevo frente al Ministerio de Salud, donde fueron atendidos por el ministro Francisco Coma, quien les aseguró que este miércoles se les haría efectivo el pago.

Sin embargo, los inconformes, que por algunos minutos bloquearon el paso por la Calzada Roosevelt, aseguran que no depondrán las medidas hasta que se haga efectivo el pago.

Ante el ofrecimiento de Coma de hacer efectivo el pago, los manifestantes le dijeron que esperarán a que se hagan los depósitos correspondientes para dejar las medidas de hecho.

“No es que no le creamos, pero no vamos a deponer las acciones hasta que los compañeros tengan acreditado en sus cuentas el salario señor ministro”, le dijo uno de los manifestantes a Coma, quien reiteró que no negociará con los sindicatos.

Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, dijo el martes que el pago del personal no se pudo efectuar el lunes y que a lo largo del mes han venido haciendo el proceso y cumpliendo las instrucciones que les ha dado el Ministerio de Salud para realizar el desembolso, pero no se ha podido hacer.

Señaló que hace un tiempo los hospitales hacían esos pagos a través de un sistema y no se daban esos problemas, pero ahora la ley exige que se hagan por medio de Guatenóminas.