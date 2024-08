El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que este fin de semana efectúa operativos para evitar carreras clandestinas.

“Otra noche de multas a motocicletas en operativos contra carreras clandestinas”, publicó la institución en redes sociales.

Añadió que la noche del viernes 2 de agosto, agentes continuaron con los operativos fijos y móviles preventivos contra carreras clandestinas en las zonas 10 y 13, dirigidos a pilotos de motocicletas.

Resaltó que como resultado les impusieron 38 multas a motoristas en las referidas zonas.

Avenida Las Américas, bulevar Juan Pablo II y Los Próceres fueron algunos de los puntos en los cuales se verificó que pilotos portaran su documentación obligatoria vigente y casco protector, entre otros aspectos.

La mayoría de las multas se impusieron por no portar licencia de conducir, producir ruidos estridentes, conducir sin tener licencia, conducir con licencia vencida, no portar casco y portar placas en lugares no autorizados.

También agentes efectuaron operativos móviles en avenida Petapa y calzada Atanasio Tzul.

El Departamento de Tránsito añadió que estas acciones son para prevenir carreras clandestinas y evitar hechos viales y garantizar la seguridad de usuarios de la vía pública.