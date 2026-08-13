Tránsito se complica en la ruta al Pacífico por dos incidentes y se prevén dificultades en horas pico

El tránsito hacia el sur de la capital se complica este jueves debido a dos hechos registrados en la ruta al Pacífico, que ya provocan acumulación vehicular y podrían afectar con mayor intensidad la movilidad durante las horas pico.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que uno de los incidentes ocurrió en el km 15.5 de la ruta al Pacífico, en dirección al sur, donde se reportó una persona fallecida.

Según Quevedo, la circulación lenta derivada de este hecho ya se refleja desde los alrededores del km 14.

La situación se suma a las complicaciones en la bajada de Villalobos, donde grúas trabajan para retirar un tráiler volcado en el km 13.5 de la ruta al Pacífico.

De acuerdo con el vocero, el contenedor del vehículo pesado ya fue retirado y únicamente falta remover el cabezal para liberar por completo la circulación en ese sector.

Los dos incidentes podrían provocar que el tránsito lento se extienda hasta la calzada Raúl Aguilar Batres, según la PMT de Villa Nueva.

Quevedo también advirtió que las complicaciones podrían comprometer el carril reversible y afectar la salida de vehículos desde el bulevar de Cenma en dirección al sur.

Ante las dificultades de movilidad, la PMT recomendó utilizar rutas alternas. Para los automovilistas que ya circulan por la CA-9, Quevedo sugirió ingresar por San José y continuar por Bárcenas hacia el km 22.

A quienes se desplazan desde la capital les recomendó utilizar Ciudad Real para conectar con el bulevar El Frutal. Otra alternativa señalada es utilizar la conexión desde Cenma para continuar por El Búcaro hacia el puente de la Prosperidad y buscar el bulevar El Frutal.

Las autoridades de tránsito mantienen el monitoreo de ambos incidentes mientras continúan las labores para retirar el tráiler volcado y liberar la circulación en la ruta al Pacífico.