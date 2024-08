Si una mujer con cáncer de mama en estadio 1 llega a un hospital de referencia de la red pública probablemente encuentre tratamiento, pero si el cuadro está avanzado, las posibilidades de atención disminuyen. El acceso a medicamentos y terapias innovadoras es una limitante en el país por el alto costo que estos tienen. De esa cuenta, se hace necesario tener un mecanismo legal que permita adquirirlos de manera eficiente y sostenible para abastecer los servicios de salud.

Las enfermedades catastróficas, como cáncer de distintos tipos, diabetes complicadas, padecimientos neurológicos y renales, son cada vez más comunes en Guatemala, pero se vulnera el derecho a la salud de los guatemaltecos cuando los tratamientos no están disponibles. Se calcula que 11 millones de guatemaltecos son los que dependen del sistema de salud público.

Carmen Salguero, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), aseguró que es necesario hacer reformas para acceder a medicamentos y terapias innovadoras.

“La Ley de Adquisiciones, que es de 1992 y que ha sufrido varias modificaciones, es muy restrictiva y obliga a ir por el precio. El precio en tratamientos para enfermedades no transmisibles como cáncer, hipertensión, y enfermedades raras no están incluidos acá, no hay ninguna forma de poder adquirir estos medicamentos que son caros”, dijo Salguero durante el Foro sobre Mecanismos Innovadores de Compra y la Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud, llevado a cabo este miércoles 31 de julio.

El planteamiento es habilitar la obtención de estos medicamentos a través de los mecanismos de adquisición de los hospitales, pero también que se incluya en leyes como la de Atención Integral de Cáncer y otros espacios que permitan distintas formas de compra para tener a disposición la tecnología sanitaria e innovación en tratamientos, los cuales están ausentes en Guatemala.

“No se trata de comprar genéricos, como acetaminofén o lansoprazol, que son compras recurrentes y por volumen, y que se puede presionar para que el precio baje a través de la competencia. Con estos tratamientos no se puede hacer este tipo de negociación”, agregó.

Asimismo, el español Jaime Espín Balbino, licenciado en Derecho y doctor en Economía de la Salud, uno de los expositores en el foro, mencionó que “si se quieren comprar medicamentos del siglo XXI, hay que tener un sistema regulatorio del siglo XXI”.

Esto es lo que se hizo en España, en donde el sistema de Salud ha llegado a acuerdos con las farmacéuticas para negociar los precios, lo que permite a la población tener acceso a tratamientos nuevos. Por ejemplo, si el paciente responde al medicamento, entonces, se paga la totalidad del mismo.

José Flamenco Jau, presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), mencionó que el mayor gasto en medicamentos de la institución es el que hacen para los hipertensos, diabéticos y pacientes oncológicos. En la compra de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, un vial puede costar Q80 mil.

Agregó que en Guatemala no se tiene que hacer una nueva ley de compras, sino que se debe desconcentrar la existente para facilitar los procesos, que hasta ahora son extensos, cuando la población lo que necesita es atención inmediata.

Procesos engorrosos

El Ministerio de Salud, por su parte, tiene varios mecanismos para abastecerse de medicamentos, como los que permite la Ley de Contrataciones del Estado -compra directa, baja cuantía, eventos de licitación, entre otros-, a través de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Pero en esa dinámica varios hospitales, como el Regional de Cobán y el General San Juan de Dios, se enfrentan a que varios de los eventos que han realizado para adquirir medicamentos se han quedado desiertos porque las empresas no participan.

Érika Perez, directora del Hospital General, señaló que en cada administración se ha planteado que el sistema de compras del Estado no funciona para Salud, pues hace los procesos engorrosos y lentos.

De hecho, para el próximo cuatrimestre hay más de 60 medicamentos de la lista básica que no han podido comprar por falta de oferentes o porque los precios se han elevado, lo que ocasiona problemas de atención y complica el servicio a la población.

“Es urgente y se ha estado planteando que el Congreso de la República modifique la forma en que se adquieren los insumos para los hospitales”, dijo Pérez.