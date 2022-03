Vacunación para niños de 6 a 11 años en Guatemala podría comenzar la otra semana, según ministro Coma, pero explica de qué dependerá

Explicó que han visto que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha autorizado el uso de la vacuna Moderna en menores de de 12 años y están a la espera de la respuesta y los dictámenes técnicos de un grupo de expertos que analizaron todo lo que se está haciendo a nivel europeo y en Australia, pues tienen la esperanza de que si estos estudios están adecuadamente respaldados, en Guatemala se podría utilizar esta vacuna en este grupo de población.

Reiteró que en Guatemala la vacunación podría ser para niños de 6 a 11 años y que se está en discusión para determinar cuántas dosis podrían aplicarles a los niños.

“Lo que vimos que están haciendo en países como Australia es una dosis y luego cuatro semanas después puede haber un periodo de ventana de 28 días a cuatro semanas para la segunda dosis, pero hay algunos estudios que indican que basta con una sola dosis”, comentó Coma.

Al ser consultado sobre cuándo podría tomarse la decisión de vacunar a los niños de 6 a 11 años, el ministro Coma afirmó que entre hoy y mañana (este jueves o viernes) podrían pronunciarse al respecto el grupo personas vinculada al proceso de análisis y los expertos que están evaluando todo lo que se está haciendo fuera de Guatemala.

Vacunación empezaría la otra semana

Coma dijo que si los expertos dan el visto bueno, la vacunación para niños de 6 a 11 años podría estar iniciando el próximo lunes o martes.

El funcionario afirmó que el grupo objetivo para la vacunación es de 2 millones y consideran que podrían alcanzar el 50% de esta, entonces estarían hablando de 1 millón de menores que pudieran estar recibiendo la dosis contra el covid-19

Cuando se le consultó cuántas vacunas de Moderna están a punto de vencerse, dijo que no tenía el dato.

En cuanto a la vacunación de menores de 12 a 17 años dijo que la expectativa era inmunizar a 2 millones de menores y que coincidentemente se dan prácticamente los mismos números que se dan en los porcentajes de vacunación con adultos, un 50%.

Aprobación de la EMA

El 24 de febrero, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el uso de la vacuna de Moderna para menores de 5 a 11 años, luego de casi cuatro meses de evaluación.

La EMA concedió esa autorización y la compañía se convierte así en la segunda farmacéutica en poder administrar su compuesto a este grupo poblacional en Europa, luego que Pfizer ya tenía dicho permiso.

El uso de Moderna ya está aprobado para población mayor de 12 años. Esta es una vacuna de ARN-mensajero, y son dos dosis de 100 microgramos cada una.

Para niños de 5 a 11 años la dosis es inferior a la de los adultos pues se recomienda una pauta de dos dosis de 50 microgramos en niños en intervalos de cuatro semanas (28 días).

Según los estudios, la mayoría de los efectos adversos asociados a la vacunación con Moderna van de leves a moderados y desaparecen en unos pocos días.

Los más comunes (que afectan a 1 de cada 10 personas) son dolor e hinchazón en el lugar donde se coloca la vacuna, cansancio, fiebre, escalofríos, dolor muscular y de cabeza.

El Ministerio de Salud fue consultado por Prensa Libre para saber sobre las dosis que podrían recibir los menores de 6 a 11 años y explicaron que para poder dar esos detalles primero debía aprobarse el uso de la vacuna en el país y luego se daría a conocer la fecha oficial de inicio de la vacunación y detalles de las dosis que se aplicarían.

Las vacunas Sputnik V

En cuanto a la vacunación con Sputnik V, el ministro Coma dijo que siguen teniendo la barrera que se generó con comentarios, no basados en evidencia, que la vacuna no es buena y por eso ha rechazo de la población.

Señaló que se han desplazado hasta las áreas de salud, fortalecieron de nuevo la cadena de frío y con eso estarían en la capacidad de abastecer con la vacuna. “Tenemos vacunas, tenemos vacunadores, pero lo que no tenemos son personas que quieran vacunar”.

Al preguntarle sobre si hay algún plan para no tener que comprar más vacunas Sputnik V por el rechazo que tiene la población a ese biológico, Coma respondió que están trabajando todas las instancias que tienen que verificar el contrato. “Estamos buscando las mejores, o las salidas óptimas, porque aquí nunca va a haber una salida que sea la perfecta, así que estamos en ese trabajo en donde varias entidades han puesto a todos los equipos jurídicos a disposición para que podamos encontrar una salida”, citó Coma.

Dijo que los resultados del análisis dependen también de los dictámenes de este grupo de expertos y abogados que están involucrados para buscar mecanismos de salida y esperan tener noticias muy pronto.

“La semana que viene a lo mejor sabemos hacia dónde debemos ir con este contrato. No hay una fecha estipulada en el contrato – para comprar el resto de vacunas- es un contrato que está abierto en 2022 y 2023 y no hay una obligación de compra”, comentó Coma.

Primero el registro

El ministro Coma dijo que lo primero que necesitan es tener es el registro de la vacuna y este no se ha dado. “Estábamos pendientes de algunas documentaciones por parte de de los productores y pues lo primero es registrarla –la vacuna Sputnik V- si no tenemos un registro de vacunas no hay nada que comprar”, refirió.

Agregó que parte del análisis que están haciendo los expertos es el conflicto entre Rusia y Ucrania, señaló que, por ejemplo, si quisieran pagar, saben que hay dificultades incluso para poder tener transacciones de esta naturaleza con Rusia y todo eso se está analizando.

“Sé que es parte de los de lo que se está trabajando, dentro del análisis del contexto del económico, ojalá que se encuentre un camino que sea lo mejor para Guatemala”, citó Coma.