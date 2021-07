Vacunación se concentra en tres departamentos y relega a otra población vulnerable

Expertos aseguran que vacunar a docentes y estudiantes deja en una situación critica a adultos mayores que aún no saben como acceder a la vacuna. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

La pandemia va ganando terreno en Guatemala. La reciente actualización del semáforo de alertas epidemiológicas identifica a 250 municipios bajo alerta roja, lo que representa el 75% del país.

Pero los esfuerzos por contener la pandemia mediante el Plan Nacional de Vacunación parecen no ir de la mano con el contexto nacional, según los datos que reflejan las estadísticas del Ministerio de Salud.

Tan solo tres de los 22departamentos del país concentran la mayor cantidad de vacunas suministradas contra el coronavirus, tanto en primeras como en segundas dosis.

Guatemala ya tiene vacunados al 24.3% de su población con la primera dosis, Sacatepéquez ya inmunizó al 19.1% de sus habitantes, mientras que Quetzaltenango registra al 15.5% de su población.

En cuanto a segundas dosis vuelven a destacar estos mismos departamentos. Guatemala ya tiene esquema completo en un 5% de sus habitantes, mientras que Sacatepéquez y Quetzaltenango coinciden con un 4.4%.

El contraste de aquellos departamentos que menos población tiene vacunada puede ser crucial para determinar el éxito o el fracaso en el combate de la pandemia, según el Observatorio Nacional de Salud.

Santa Rosa tan solo ha vacunado con primera dosis a un 8.8% de su población, Totonicapán al 7.1% y Alta Verapaz solo alcanza un 6%.

Este último departamento tiene 769 mil 237 habitantes, tan solo 62 mil 121 menos que la suma de la población de Sacatepéquez y Quetzaltenango, dos de los tres departamentos que concentran la mayor cantidad de vacunas.

En segundas dosis la situación es crítica en la mayoría de departamentos, pero destacan seis que tan solo tienen con esquema completo del 1.5% al 1.7% de sus habitantes.

Se trata de los departamentos de Alta Verapaz, Santa Rosa, Escuintla, Sololá, Quiché y Suchitepéquez.

Cargando

Sin estrategia

La concentración de vacunas en los tres departamentos ya citados es el reflejo de una mala estrategia, según Óscar Chávez, investigador de Laboratorio de Datos.

Chávez, destaca que el proceso de registro haciendo uso de un celular e internet ya excluye a población de escasos recursos, sumado a que muchos guatemaltecos no saben leer y escribir.

Otro factor que destaca crucial en la concentración de resultados del Plan Nacional de Vacunación es el personal situado en departamentos urbanos, considera que el interior no se cuenta con el mismo nivel de respuesta.

Son problemas que detectaron desde que arrancaron las jornadas de vacunación en febrero pasado, que de no ser resueltas puede traer consecuencias devastadoras para grupos vulnerables.

“Al Gobierno lo que le importa es vacunar a los estudiantes para regresar a clases y algunos sectores económicos que fueron elegidos a dedo, ese criterio no responde a ninguna estratégica epidemiológica. El propósito era regresar a trabajar, abrir sectores económicos pero la población más vulnerable con personas de 70 años va lenta, ese proceso se quedó estancado en un 35% aproximadamente”, señaló el experto.

Esos errores vuelven a dejar en evidencia como las autoridades olvidan a la población del interior de la república, según el epidemiólogo José Ortiz, titular del Observatorio Nacional de Salud.

La fuente que destaca que la estrategia puede resultar no efectiva para contener la enfermedad, ya que la cantidad de contagios actuales refleja una cifra alarmante que todavía puede aumentar.

“La concentración de vacunas no es conveniente ya que no va a detener la pandemia, no es prudente restringir las vacunas a solo unos departamentos porque todos tienen que tener acceso a medida que avance el cronograma. No se va a detener la enfermedad y en todos esos departamentos se van a ver desbordados de casos comparados con aquellos que si tienen acceso a vacunas”, indicó.

Ortiz también añadió, “ahora por estar satisfaciendo cuestiones políticas se tomó a grupos etarios que no eran prioritarios, por ejemplo los maestros y estudiantes pudieron haber esperado, no sé qué prioridad hay, tal vez presiones para abrir las escuelas y colegios porque la educación ha sido un tema lucrativo, pero en realidad no hay ningún sentido abrir colegios, no veo una estrategia sanitaria”.

Lea también: Verificamos por usted: ¿Las municipalidades pueden multar por incumplir normas sanitarias?

Cifras pueden mejorar

En los cinco meses que lleva el Plan Nacional de Vacunación en Guatemala aún impiden medir que tanto impacto está teniendo sobre la pandemia, según explicó Amelia Flores, Ministra de Salud.

La funcionaria compareció a una citación con diputados para explicar la situación de país ante el covid – 19, señalando que las personas vacunas del interior del país podrían ser mayores a los datos que refleja el portal web de la cartera.

“No tenemos aquí la totalidad de los reportes debido a que en muchos departamentos la estrategia comunitaria tarda en hacer un reporte inmediato, es por eso que se va actualizando de manera progresiva. Estamos llegando a una cobertura de 13.52% en primeras dosis y de 2.88% en relación a la población total vacunados completamente”, refirió Flores.

La titular de la cartera salubrista espera que las cifras mejoren de manera significativa, “las fases de vacunación contra covid – 19 avanzan, pero principalmente van a avanzar mucho más como lo estamos viendo ahora con la disponibilidad de contar con un circulante de 5 millones de vacunas o más, eso nos va a dar una cobertura mucho más importante”.

Actualmente el Ministerio de Salud vacuna a personas de 40 años en adelante, población mayor de 18 años con algún tipo de enfermedad crónica; así también al personal de seguridad, del sector justicia y recientemente a los estudiantes universitarios.