Vamos al grano | “Siguen reinstalando gente que cobra y no llega a trabajar al Aeropuerto La Aurora”

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) es la principal puerta de entrada aérea del país. Durante años, esta terminal ha enfrentado deficiencias en infraestructura y en la calidad de la atención a los visitantes. Uno de los principales problemas era la falta de funcionamiento de las gradas eléctricas y del aire acondicionado en las instalaciones.

Sin embargo, según autoridades, en los últimos dos años se han ejecutado mejoras en equipamiento, limpieza, aire acondicionado, sistemas de rayos X, seguridad operacional y reducción de filas en los procesos migratorios y de inspección.

Durante una conversación con Ricardo García Santander en el videopódcast Vamos al grano, de Guatemala No Se Detiene, el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, explicó los avances, desafíos y proyectos previstos para esta terminal aérea.

Pese a los avances, reconoció que uno de los principales desafíos son las reinstalaciones de personal derivadas de resoluciones judiciales. “Siguen reinstalando personas que no llegan a trabajar, que nunca han llegado a trabajar”, expresó.

Asimismo, el funcionario indicó que uno de los objetivos es impulsar una reforma legal que permita separar las funciones de regulación y supervisión de las actividades operativas aeroportuarias. Según explicó, el modelo busca que la entidad encargada de establecer normas y certificar aeropuertos sea distinta de la que administra las terminales.

Vamos al grano con el tema del Aeropuerto La Aurora: cinco puntos

Se proyecta ejecutar un plan de inversión de aproximadamente Q1 mil 100 millones durante los próximos tres años, destinado a fortalecer la infraestructura aeroportuaria. Entre las mejoras se contempla la adquisición de equipamiento especializado, mangas de abordaje, motobombas, renovación de sistemas operativos y fortalecimiento del recurso humano.

De acuerdo con Suriano, uno de los cambios necesarios es la aprobación de una iniciativa de ley para separar las funciones regulatorias y operativas del sistema aeroportuario. Según explicó, la entidad encargada de normar y supervisar no debería administrar directamente los aeropuertos que posteriormente debe certificar y fiscalizar. La reforma permitiría fortalecer la institucionalidad y alinearse con los estándares internacionales requeridos en materia aeroportuaria.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) trabaja actualmente en el diseño del espacio aéreo nacional, proyecto que busca optimizar rutas, procedimientos de navegación y operación aeronáutica. Suriano aseguró que Guatemala es el primer país de Centroamérica que impulsa una iniciativa de esta magnitud, la cual pretende modernizar la gestión del tráfico aéreo y mejorar la eficiencia operacional del sistema.

proyecto que busca optimizar rutas, procedimientos de navegación y operación aeronáutica. Suriano aseguró que Guatemala es el primer país de Centroamérica que impulsa una iniciativa de esta magnitud, la cual pretende modernizar la gestión del tráfico aéreo y mejorar la eficiencia operacional del sistema. Otro de los obstáculos señalados por Suriano son los contratos y procesos judicializados relacionados con vendedores , espacios comerciales y el parqueo del aeropuerto. El viceministro indicó que varias acciones para recuperar estas áreas y mejorar servicios permanecen detenidas en tribunales, lo que dificulta avanzar en proyectos de modernización y recuperación de las instalaciones.

, espacios comerciales y el parqueo del aeropuerto. El viceministro indicó que varias acciones para recuperar estas áreas y mejorar servicios permanecen detenidas en tribunales, lo que dificulta avanzar en proyectos de modernización y recuperación de las instalaciones. Para finales del 2026 se prevé la incorporación de nuevas opciones gastronómicas dentro del aeropuerto. Según Suriano, tras una encuesta realizada, se integrarán establecimientos de alta gama orientados a ampliar la oferta de alimentos para pasajeros y visitantes, con énfasis en productos y gastronomía guatemalteca.

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