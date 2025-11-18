Vecinos rechazan colocación de postes en Chimaltenango; situación se torna tensa

La situación es tensa este martes 18 de noviembre en la ciudad de Chimaltenango, debido a que un grupo de vecinos se opone a la instalación de postes por parte de una empresa.

Al menos 150 agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados para brindar seguridad a los trabajadores, quienes colocan postes, supuestamente, para alumbrado público.

Los vecinos argumentan que 29 estructuras ya han sido instaladas y han dañado banquetas; además, algunas obstaculizan el paso peatonal, lo que, según los inconformes, representa un peligro.

Ante la inconformidad, el Concejo de Chimaltenango aseguró durante una reunión el lunes que los trabajos serían suspendidos; sin embargo, las labores continuaron, esta vez bajo resguardo de anillos de seguridad.

Uno de los vecinos de la zona 3 recordó que en julio pasado la comuna autorizó la instalación de 59 postes, cuyo cableado afectaría viviendas y pasos peatonales.

A juicio del vecino, las estructuras representan un riesgo y no deberían colocarse en el área urbana, debido a que las aceras no son adecuadas para ello.

El vecino agregó que existen procedimientos legales que deben respetarse, y que algunos propietarios no han dado su autorización para la instalación.

Con información de Emmy Sánchez