Vecinos reportan grietas en viviendas de Santa Rosita, zona 16

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este lunes 20 de octubre que efectuó un recorrido en Santa Rosita, zona 16, donde se han registrado daños en muros y grietas en viviendas.

Añadió que mantiene un albergue en apresto, ante la emergencia reportada por los vecinos.

Mientras que la Alcaldía Auxiliar de la zona 16 reportó que el sábado 19 de octubre se registraron dos alarmas sísmicas, por lo que sus unidades junto a la Conred efectuaron la inspección del área y acordaron el cierre temporal de la zona afectada, como medida preventiva para resguardar la seguridad de los vecinos.

Además, está suspendido el paso del transporte pesado en el tramo bajo inspección.

No es la primera vez que se registra una situación similar en Santa Rosita, ya que el 21 de junio de 2024, el Juzgado de Asuntos Municipales de Guatemala emitió notificaciones a vecinos de esa colonia en la que se estableció que sus viviendas estaban en un área insegura y peligrosa.

A comienzos del referido mes, un socavón afectó un área de la zona 16 capitalina, el cual habría sido provocado por las fuertes lluvias.

El hundimiento se registró en la 7a avenida y 8a calle de la colonia Santa Rosita.

