Verificamos por usted: la verdad sobre la fotografía viral del cráter del Volcán de Fuego

Tras la reciente actividad eruptiva del Volcán de Fuego, que mantuvo en alerta a las comunidades cercanas, surgieron imágenes del coloso con un aparente cambio en el caráter. Expertos aclaran qué es lo que ocurre.

San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, está ubicado a unos 10 kilómetros, en línea recta del cráter, lo que las convierte en una de las zonas con mayor exposición durante los episodios eruptivos.

Luego de la fuerte erupción del volcán, hace unos días, comenzó a viralizarse en redes sociales una fotografía que supuestamente mostraba un cambio drástico en la forma y el tamaño del cráter. La imagen fue compartida en Guatemala y otros países de la región con mensajes que aseguraban que correspondía al aspecto actual del coloso.

Sin embargo, especialistas consultados por Prensa Libre aclararon que, aunque las erupciones sí pueden modificar la morfología del cráter, la fotografía que se viralizó no es real.

Las erupciones sí provocaron cambios en el cráter

Carla González, del Servicio Guatemalteco de Vigilancia Volcánica de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), explicó que la reciente erupción sí produjo cambios geomorfológicos en el cráter.

"Debido a la erupción reciente del Volcán de Fuego, se generaron cambios geomorfológicos en el cráter, por lo que actualmente se puede observar una pequeña parte del colapso de este. Esto se debe a la constante actividad eruptiva que desestabiliza la zona", indicó la especialista.

No obstante, enfatizó que la imagen que circula en redes sociales no corresponde al estado real del volcán. Como referencia, compartió una fotografía captada por Amílcar Calderas, en la que sí pueden apreciarse los cambios registrados tras la actividad eruptiva.

Fotografía real

Fotografía del cráter del Volcán de Fuego, captada el 6 de agosto por un colaborador comunitario de San Pedro Yepocapa para la UMG, en la que se observan los cambios ocasionados por la reciente erupción. (Foto, Prensa Libre: cortesía de la UMG).

La especialista indicó que, aunque existen cámaras capaces de captar imágenes de alta definición del cráter, la fotografía viral no es auténtica.

Fotografía no auténtica

Los cambios en el volcán son monitoreados constantemente

Carla Chun, investigadora del área de Vulcanología del Servicio Guatemalteco de Vigilancia Volcánica, explicó en una entrevista reciente a este medio que el monitoreo permanente permite identificar los cambios en la topografía del volcán.

Según la experta, estas modificaciones pueden influir en la dirección que tomen los flujos piroclásticos, mientras que durante la temporada lluviosa también aumenta el riesgo por el descenso de lahares en las barrancas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió este 6 de agosto fotografías y videos del Volcán de Fuego, en los que se observa que las condiciones climáticas no permiten una vista completamente despejada del cráter.

Según el Insivumeh, el episodio eruptivo provocó modificaciones en la estructura superficial del volcán.

"El cráter del volcán estuvo sometido a “procesos de erosión drásticos durante toda la erupción”, lo que generó cambios en su morfología", señalaron.

Vista del Volcán de Fuego registrada a las 10:18 horas de este 6 de agosto por una cámara de monitoreo del Insivumeh. (Foto: Prensa Libre, cortesía del Insivumeh).

Vista del Volcán de Fuego desde la comunidad de San Pedro Yepocapa, en una fotografía publicada por la municipalidad el 5 de agosto. (Foto, Prensa Libre: cortesía de la Municipalidad de San Pedro Yepocapa).

El Insivumeh publicó este 6 de agosto un video de monitoreo del Volcán de Fuego, en el que aún se observan condiciones atmosféricas que limitan la visibilidad del cráter. (Video, cortesía Insivumeh)

La actividad del Volcán de Fuego regresó a parámetros normales

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó el 5 de agosto que la actividad del Volcán de Fuego retornó a sus parámetros considerados normales, luego de aproximadamente 50 horas de actividad eruptiva iniciada el 2 de agosto.

Aunque la disminución de la actividad representa un avance, las autoridades advirtieron que aún persisten amenazas por el descenso de lahares y la dispersión de ceniza.

¿Qué se considera una actividad normal del Volcán de Fuego?

De acuerdo con las autoridades de la Conred, el Volcán de Fuego mantiene una actividad considerada normal cuando registra entre cuatro y seis explosiones débiles o moderadas por hora.

La SE-CONRED reiteró el llamado a la población para mantener las medidas de prevención, identificar y conservar despejadas las rutas de evacuación, tener preparada la Mochila de las 72 Horas y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 119.